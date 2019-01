Vor knapp einem Jahr fiel die Entscheidung, für die Sparkasse Bodensee keine neue Verwaltungszentrale zu bauen. Monatelang wurden zuvor zwölf Standorte geprüft, darunter auch ein Neubau in Markdorf in Betracht gezogen. Ende Januar 2018 gab der Vorstand dann bekannt, dass der alleinige Hauptsitz des Kreditinstituts künftig in der Charlottenstraße in Friedrichshafen sein wird. Ziel war und ist es, nach der Fusion der Sparkassen in Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen zur Sparkasse Bodensee die Verwaltung an einem Ort zu konzentrieren und nicht mehr benötigte Flächen an den drei Standorten anderweitig zu vermarkten.

Vor vier Wochen gab die Sparkasse bekannt, dass der Online-Modehändler Zalando im Jahr 2020 im Gebäude der Hauptstelle an der Marktstätte in Konstanz einen Outlet-Laden eröffnen wird, auf zwei Stockwerken mit rund 1200 Quadratmetern.

Der Kundenbereich der Sparkasse soll rund 2000 Quadratmeter groß bleiben, die restlichen Flächen von über 4000 Quadratmetern ebenfalls vermietet werden, darunter an Händler, Gastronomen, zudem soll ein Hotel entstehen. Die Gespräche dazu laufen, ein Start der Umbauarbeiten sei für Herbst 2019 geplant.

Konzentration lohnt sich

Und in Friedrichshafen? Hier arbeiten jetzt alle internen Teams der Verwaltung an einem Standort. "Die letzten Umzüge erfolgten Anfang Juli 2018", erklärt Sparkassen-Sprecher Wolfgang Aich. Von den rund 300 Mitarbeitern hatten etwa 70 zuvor in Konstanz ihren Arbeitsplatz. Der Austausch und die Zusammenarbeit der Kollegen habe sich damit wesentlich vereinfacht und verbessert. "Die Fahrtwege zwischen den beiden Standorten, extreme Zeitfresser bisher, konnten auf ein Minimum reduziert werden", so Aich. Viele interne Prozesse könne man seither straffer und effizienter gestalten.

Genau wie in Konstanz wird sich die Sparkasse im imposanten Bau an der Charlottenstraße deutlich verkleinern. Rund 15 000 Quadratmeter stehen hier insgesamt zur Verfügung. Bei den im Frühjahr 2018 veröffentlichten Plänen bleibe es, so der Sparkassen-Sprecher.

Zu früh für Mietverträge

Im Erdgeschoss wird das rund 2000 Quadratmeter große Kundenzentrum entstehen, die derzeitigen Kundenbereiche sollen allerdings modernisiert werden. In einer der bisherigen Kundenhallen sowie auf angrenzenden Flächen sei eine Nutzung insbesondere für den Handel vorgesehen. In den oberen Stockwerken werden auf rund 1000 Quadratmeter Büroräume frei, die danach vermietet werden. "Wir führen Gespräche mit Interessenten. Für den Abschluss von Mietverträgen ist es aber beim aktuellen Projektstand noch zu früh", erklärt Wolfgang Aich.

Zunächst steht der Umbau in der Hauptzentrale auf dem Plan, der rund 10 Millionen Euro kosten soll. An den Plänen werde derzeit gearbeitet, bis zum Jahresende die Baugenehmigung angestrebt. "Wenn alles reibungslos verläuft, können wir 2020 mit dem Umbau beginnen und 2021 die ersten Mieter einziehen", erklärt Pressesprecher Wolfgang Aich.

Wohnungsbau statt Geldgeschäfte

In Überlingen hat die Sparkasse zwei Immobilien, in denen die Direktion untergebracht war. Beide sollen im Portfolio des Kreditinstituts bleiben, aber auf kleinerer Fläche. So wurden freie Räume im zweiten Obergeschoss im Gebäude an der Münsterstraße auf einer Fläche von 600 Quadratmetern an ein ortsansässiges Softwareunternehmen vermietet. Darüber hinaus plane das Unternehmen, auf dem freien Grundstück in der Johann-Kraus-Straße (St. Johann) Wohnungen zu bauen.

Investitionen für 30 Millionen Euro, um Flächen attraktiv zu vermieten: Rechnet sich das? In der langfristigen Betrachtung schon. "Die geplanten Mieteinnahmen helfen, Ertragsausfälle im Zinsergebnis, die sich aus der derzeitigen Niedrigzinsphase ergeben, abzufedern", erklärt der Sparkassen-Sprecher.

