Wie werden die Stellen der mobilen Messung ausgesucht?

Monika Blank: Die Auswahl der mobilen Messstellen erfolgt meistens aufgrund von Bürgerbeschwerden. An diesen Stellen wird zunächst mittels Seitenradargeräten das Verkehrsverhalten überprüft und je nach Ergebnis entschieden, ob mobile Geschwindigkeitsmessungen möglich und vor allem zielführend sind.

Friedrichshafen So entscheidet die Stadt Friedrichshafen, wo geblitzt wird Das könnte Sie auch interessieren

In der Eugenstraße 55 wurde seit April am häufigsten geblitzt, nämlich acht Mal. Wieso ausgerechnet an diesem Standort?

Blank: Neue Messstellen mit relativ hohen Verstoßquoten werden in kürzeren Abständen bedient. Wenn sich die Verstoßquoten einpendeln, wird das Kontrollintervall langsam verlängert.

In der Eugenstraße sind die Verstoßzahlen aktuell relativ gleichbleibend, weshalb hier der Kontrollintervall noch höher ist als an anderen Messstellen, an denen die Verstoßquote durch regemäßige Kontrollen bereits gesenkt werden konnte. Zudem ist die Eugenstraße eine Zone 30 im Innenstadtbereich mit sehr viel Fußgänger-, Rad- und Fahrzeugverkehr – was ein relativ hohes Gefahrenpotential bei überhöhten Geschwindigkeiten darstellt.

In der Konradinstraße ist die Verstoßquote besonders hoch. Bei den drei Messungen dort waren zwei Mal fast 30 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Blank: Die Konradinstraße ist ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem viele Schüler zur Berufsschule unterwegs sind. Im verkehrsberuhigten Bereich muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, was tatsächlich kaum ein Verkehrsteilnehmer tut. Wir gestehen zwar eine gewisse Toleranz zu, viele Verkehrsteilnehmer denken aber, man könnte in einem verkehrsberuhigten Bereich 30 km/h fahren.

Funktioniert die Geschwindigkeitsmessung als Regelungsinstrument? Fahren die Leute wirklich langsamer, wenn an einer Stelle geblitzt wurde?

Blank: Ja, wir können dadurch den Gesamtverkehr regulieren. Ein Beispiel hierfür ist die Markdorfer Straße in Kluftern auf Höhe des Rathauses. 2012 haben wir dort Tempo 30 eingeführt. Bei den Geschwindigkeitsmessungen wurden pro Messung teilweise über 300 Verstöße dokumentiert. Durch regelmäßige Messungen in den letzten Jahren liegt die Verstoßanzahl mittlerweile bei etwa 20 pro Messung.

Wie lange hält dieser Effekt an?

Blank: Nach unserer Einschätzung dauert es maximal ein halbes Jahr, bis sich die Verstoßzahlen wieder merklich erhöhen. In der Markdorfer Straße finden die Messungen etwa alle zwei Monate statt. Dieses Messungsintervall ist ausreichend, um das Verstoßniveau niedrig zu halten.