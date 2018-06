Lastwagen oder Autos – in wenigen Jahren werden viele von ihnen ohne Fahrer auskommen. Was die ZF Friedrichshafen bis heute entwickelt hat ist spannend.

Auf den allerersten Blick wird einem etwas mulmig, wenn ein Lastwagen an einem vorbeifährt, der gar keinen Fahrer mehr hat. Doch die ZF Friedrichshafen ist derzeit dabei, genau das zu entwickeln und zu erproben. So soll künftig Effizienz, Tempo und Umweltverträglichkeit gesteigert und außerdem Unfälle und Schäden minimiert werden. Der ZF Innovation Truck fährt schon heute auf dem Testgelände völlig autonom.

Bild: Felix Kästle

Der Lkw findet eigenständig und elektrisch fahrend zu seiner Zielposition. Dort setzt er mithilfe eines Wechselbrückenassistenten eine eventuell bereits geladene Wechselbrücke ab. Ebenfalls von alleine nimmt der ZF Innovation Truck wieder einen neuen Container auf.

Ob Betriebshöfe von Speditionen, Flug- und Seehäfen oder andere abgegrenzte Firmenareale: Das Rangieren von Wechselbrücken oder Trailern an den jeweiligen Bestimmungsort könnten die Fahrzeuge dank ZF-Lösungen künftig selbst übernehmen. Auch der Terminal Yard Tractor rangiert bereits ganz allein.

Video: Mommsen, Kerstin

Gesteuert wird das Fahrzeug vom Zentralcomputer ZF ProAI, die Fahrzeug-Steuerung ist zudem mit Systemen auf dem Betriebshof vernetzt. Stationäre Kameras an der Rampe erfassen das Heck des zu rangierenden Aufliegers. Zudem sind verschiedene Sensoren an das Fahrzeug angebracht, um das Rangieren zu ermöglichen und dabei auch die Umgebung im Auge zu haben.

Bild: Mommsen, Kerstin

Doch nicht nur bei Lastwagen tut sich etwas: Auch in den Autos schreitet die Technik immer weiter voran, um autonomes Fahren möglich zu machen. Die ZF hat in diesem Wagen ein intelligentes Cockpit eingebaut, das dem Weg in die Zukunft weisen könnte.

Das „Trendsetting Cockpit“ von ZF und Faurecia kommt ganz ohne Lenkrad und Pedale aus, informiert mit drei Bildschirmen und lässt dem Fahrer die freie Seitenwahl. Damit erlaubt es mehr Flexibilität, Bewegungsfreiheit und neue Betätigungsmöglichkeiten unterwegs und irgendwann fährt das Auto, während der "Fahrer" im Internet surft. ZF-Ingenieur Steffen Jung erklärt das Prinzip:

Video: Mommsen, Kerstin

Ein weiteres Auto der Zukunft wird derzeit von ZF mit anderen Partnern entwickelt: Der Rinspeed Snap, für den ZF das Chassis sowie dieverse Sensoren liefert. Der Trick bei diesem elektrischen Gefährt, das natürlich autonom unterwegs ist: Das Oberteil kann in wenigen Minuten ausgetauscht werden – so wird aus einem Taxi ein Lieferwagen, je nach Bedarf.

Bild: Mommsen, Kerstin

Die Autos und Lastwagen der Zukunft fahren schon heute auf den ZF-Teststrecken herum. In wenigen Jahren werden wir wohl erleben, dass diese Visionen Realität auf unseren Straßen werden – dank der Arbeit zahlreicher Ingenieure und Mitarbeiter des Konzerns.

