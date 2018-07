von Frank Enderle

Seit Montag läuft vor dem Amtsgericht Tettnang ein Prozess gegen einen 25-jährigen Mann, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Angeklagt ist er wegen elf Delikten aus dem Jahr 2017, die von Körperverletzung, schwerer Sachbeschädigung bis hin zu Raub und Bedrohung reichen. Zum Prozess wurde der Angeklagte in Fuß- und Handschließen vorgeführt. Dass er nicht aus dem ZfP Zwiefalten, sondern der Justizvollzugsanstalt Ravensburg anreiste, sorgte zu Prozessbeginn für Klärungsbedarf. Eigentlich wurde nach einem vorangegangenen Prozess eine Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung angeordnet. Doch die Therapie wurde mangels Kooperation und Einsicht wieder abgebrochen, jetzt sitzt der Mann wieder in Strafhaft.

Angriff mit Schere und Messer

Auch bei den jetzt verhandelten Straftaten stand der Mann, der einst in einer Gemeinschaftsunterkunft in Friedrichshafen wohnte, unter hohem Alkoholeinfluss. Eine ganze Reihe von Taten räumte der Mann auch ein, klärte aber aus Sicht der Staatsanwaltschaft über Hintergründe ungenügend auf. Einen Angriff mit Schere und Messer samt Raub von 20 Euro rechtfertigte der Angeklagte damit, dass ihm der Geschädigte das Geld aus einem Drogendeal schulde. Dem widersprach der als Zeuge geladene 23-Jährige allerdings, verstrickte sich dabei aber selbst in Unklarheiten. "Sorry, aber das ist doch jetzt eine komplett andere Story, die Sie uns da erzählen", ermahnte Richter Martin Hussels-Eichhorn den Zeugen.

Das Schöffengericht hat es bei der Klärung der einzelnen Taten auch vor dem Hintergrund nicht einfach, da wichtige Zeugen nicht mehr auffindbar sind. Beispielsweise eine Frau, in dessen Badezimmertür der Angeklagte mehrfach ein Messer rammte und die dahinterstehende Bewohnerin nur knapp verfehlt haben soll.

Zeugen nicht auffindbar

Zunächst ruhig und sachlich verlief die Zeugenaussage eines jungen Mannes, der vom Angeklagten zu Boden gerissen und geschlagen worden sein soll. Bei dem Vorfall kugelte er sich die Schulter aus und musste sich noch einem operativem Eingriff unterziehen. Nachfragen gab es bei diesem Fall beim Auslöser des Streits. "Der schuldete mir noch zwei Ecstasy-Tabletten", sagte der Angeklagte. Der Zeuge konterte hingegen auch in Richtung Staatsanwalt: "Mit derartigen Drogen hatte ich noch nie etwas zu tun." Kurz danach hatte Richter Hussels-Eichhorn genug von den ständigen verbalen Einwürfen des Angeklagten: "Ich mache hier keinen kurzen Prozess, sondern versuche, das alles hier aufzuklären."

Am Montag soll Urteil fallen

Wie komplex der Prozess gegen den Serienstraftäter trotz der Teilgeständnisse für das Amtsgericht ist, zeigt die Liste der Zeugen. Anfangs waren neun geladen, durch die Nichtauffindbarkeit von Zeugen und Geschädigten werden jetzt zwei Polizeibeamte nachgeladen, welche den Angeklagten damals zuerst vernommen hatten. Der Prozess wird kommenden Montag fortgesetzt, dann soll auch auch das Urteil fallen.

