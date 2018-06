Stephan Friess hat aufgegeben. Denn die Vorschriften einzuhalten, die die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorsieht, sind für private Betreiber von Internetseiten, etwa Blogger, sowie kleinere Betriebe und Vereine eine Herkulesaufgabe. "Keine leichte Kost", so beschreibt auch die Landesstelle für Datenschutz die DSGVO, die seit dem 25. Mai in Kraft ist. Größere Unternehmen können Experten mit der Umsetzung der Anforderungen beauftragen, was für Privatpersonen wie Stephan Friess nicht möglich ist. Wie er organisieren auch viele Vereinsvertreter ihren Internetauftritt neben dem Beruf. Die Zeit, um sich in mehrere Seiten Gesetzestext einzuarbeiten, hat kaum jemand. Mancher zieht nun aus Angst vor Abmahnungen Konsequenzen.

Auch Friess hat deswegen das Handtuch geworfen – seine Internetseite ist nicht mehr verfügbar. Vor etwa zehn Jahren hat er den Sprachenserver ins Leben gerufen. "Ich wollte damit eine Plattform für Sprachentreffs und Kulturvereine anbieten", erzählt Friess. Der Häfler selbst arbeitet als Übersetzer und spricht vier Sprachen. "Die Website kam gut an. Immer mehr Vereine wollten den Veranstaltungskalender nutzen und Kontaktdaten hinterlegen", sagt er. Das Verzeichnis wuchs schnell, Friess sammelte und aktualisierte weiter. "Ich habe regelmäßig positive Rückmeldungen von den Vereinen bekommen. Wenn eine Veranstaltung bei mir auf der Seite gelistet war, kamen mehr Besucher." Mit Inkrafttreten der DSGVO nahm Friess die Seite vom Netz. "Den Sprachenserver zu betreuen war viel Arbeit, die ich kaum mehr alleine bewältigen konnte. Um mich in die komplizierte Verordnung einzuarbeiten, fehlten mir Zeit und Nerven", sagt er. Er müsse von jedem Verein eine schriftliche Einverständniserklärung einholen, um sich vor Abmahnungen zu schützen. "Und selbst dann könnte ich bei einem kleinen Fehler schon verklagt werden", moniert er.

Auch für den VfB Friedrichshafen ist das neue Gesetz eine Herausforderung. "Wir haben schon ein paar Sachen umgesetzt, sind aber noch mitten im Prozess", erklärt VfB-Präsident Wunibald Wösle. Es handle sich um eine komplexe Angelegenheit, die nicht "von heute auf morgen" machbar sei. "Unsere dezentrale Struktur macht es noch schwieriger. Wir versuchen, dass unsere verschiedenen Sportabteilungen einen guten Standard an Datenschutz erfüllen", so der Präsident. Dafür hat der Verein für jede Abteilung zwei bis drei Freiwillige, die kontinuierlich an der Umsetzung der DSGVO arbeiten. Konkret heißt das: Eine entsprechende Erklärung auf den verschiedenen Internetpräsenzen platzieren sowie Mitglieder und Partner informieren. Als Unterstützer nennt Wunibald Wösle den Württembergischen Landessportbund, der für Sportvereine Checklisten und Mustervorlagen anbietet.

Eine Entwarnung für die Vereine gibt Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz: "Vereine sind nicht im Fokus für Bußgelder." Diese seien nur für grobe Verstöße bei Unternehmen mit einem großen Kundenkreis gedacht. Das schließt die Vereine jedoch grundsätzlich nicht aus. "Es ist eine Schwäche der Verordnung, dass Unternehmen und Vereine hier auf eine Stufe gestellt werden", sagt Brink. Zwar sei es richtig, dass auch bei Vereinen Daten ordentlich geschützt werden müssen, doch die "Holzhammermethode" mit den Bußgeldern sei hier nicht angebracht. "Ein großes Unternehmen macht es sich einfach und bezahlt Experten dafür, die sich ausschließlich um den Datenschutz kümmern. Auf Vereinsebene ist das natürlich nicht möglich", meint Brink. Aus diesem Grund betont er den beratenden Charakter seiner Behörde. "Es gibt keinen Grund für einen Verein, den Internetauftritt vom Netz zu nehmen. Gerne unterstützen wir dabei, eine ordentliche Datenschutzerklärung auf die Beine zu stellen." Schon jetzt bietet die Landesstelle einen Praxisratgeber an, der speziell auf die Bedürfnisse von Vereinen zugeschnitten sei. "Damit wollen wir den Fragen zuvorkommen", sagt Stefan Brink. Denn seit dem 25. Mai habe sich die Zahl der Anfragen an die Behörde für Datenschutz laut dem Landesbeauftragten verdreifacht. "Wir sind regelrecht abgesoffen. Das verzögert unsere Arbeit natürlich."

Stefan Brink ist der baden-württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. | Bild: Sandro Kipar

Für Stephan Friess ist die Lage dennoch zu unsicher. "Der Datenschutz ist nicht das Problem, sondern die Abmahnwirtschaft", sagt er. Für die Zukunft wolle er auf erste Präzedenzfälle warten. Eine Rückkehr des Sprachenservers schließt er nicht aus.

Das bedeutet die Datenschutz-Grundverordnung für den Bürger Auch wenn die neue Verordnung den Vereinen viel Arbeit und möglicherweise sogar Schwierigkeiten beschert, profitiert der Bürger davon in erster Linie. Seine Rechte werden seit dem 25. Mai gestärkt, seine Daten besser geschützt. Für wen gilt die DSGVO ? "Die neue Verordnung gilt europaweit", erklärt Niklaas Haskamp, Sprecher der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die DSGVO gelte dabei nicht nur für Unternehmen, die in der EU ansässig sind, sondern auch für internationale Unternehmen, die ihre Waren oder Dienstleistungen hier anbieten.

