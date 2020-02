Kurz nach 9 Uhr kam es auf der Brücke zu dem folgenschweren Unfall, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Dabei wurden zwei Lastwagenfahrer schwer verletzt.

Ein leerer Lkw-Fahrer mit Sattelauflieger hielt demnach auf der Standspur an, weil sich die Plane am Auflieger durch starken Wind gelöst hatte. Der Fahrer eines zweiten Sattelzugs hielt darauf hin vor dem stehenden Lkw an, um dem Kollegen dabei zu helfen, die Plane wieder fest zu zurren.

Ein dritter Lastwagen fuhr aus noch nicht geklärter Ursache so weit rechts, dass er den ersten stehenden Lkw streifte und dabei nach rechts in die Leitplanken drückte. Dabei wurde einer der beiden Lkw-Fahrer, die mit der Plane beschäftigt waren, so stark zwischen Lastwagen und Leitplanke eingeklemmt, dass er nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Der fahrende Lastwagen kam nach dem Streifmanöver noch weiter nach rechts ab und touchierte auch den vorderen stehenden Lkw. Dabei verletzte sich auch der Fahrer des Unfallfahrzeugs schwer. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die A 96 in Fahrtrichtung Memmingen bleibt zwischen den Anschlussstellen Weißensberg und Wangen-West nach Angaben der Polizei wegen der Bergung der drei Lkw weiter voll gesperrt. Der Stau auf der Umleitungsstrecke habe sich inzwischen aber aufgelöst.