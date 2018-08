Friedrichshafen (cor) Lautlos ziehen die Bremer Stadtmusikanten über die Wände, gefolgt vom gestiefelten Kater und dem Fisch aus dem "Fischer und seine Frau": Ihr Schattenriss taucht in immer neue Farben, die Figuren stehen auf einem drehbaren Teller in der Mitte. Daneben wartet ein Tisch mit Bastelmaterial: Wer will, kann dem Märchenreigen neue Figuren hinzufügen. Zwei Kopfhörerstationen zum Märchenhören bieten wahlweise Entspannung oder Inspiration. Fünf kleine Sitzsäcke warten auf Besucher – das Schulmuseum hat ein neues Kinderzimmer.

Museumsleiterin Friederike Lutz: "Ausstellung richtet sich eher an Erwachsene"

"Wir thematisieren hier Kindheit und Schule, bis auf die alten Klassenzimmer richtet sich die Ausstellung aber eher an Erwachsene", sagt Museumsleiterin Friederike Lutz. Daher hat sie sich schon länger für ein Kinderzimmer eingesetzt. Sie widmete dafür einen Raum um, der bisher den schwäbischen Lehrer Albert Blum vorstellte. Die Einrichtung spendierte der Freundeskreis des Museums. Vorsitzender Hartmut Semmler sagt: "Das Schulmuseum muss in die Zukunft blicken. Nach dem Konferenzraum und den modernen Wechselausstellungen ist das ein weiterer Schritt."

Oberbürgermeister Andreas Brand spendet für Projekt

Möglich wurde das durch eine Spende von Oberbürgermeister Andreas Brand. Sie stammt aus den Aufsichtsratsvergütungen der Stiftungsunternehmen, die er bis auf einen Festbetrag der Stadt für stiftungsnahe Zwecke zur Verfügung stellt. "So kann ich dazu beitragen, dass sich das Schulmuseum Mosaikstein für Mosaikstein weiterentwickelt." Auch das Zimmer selbst ist offen für Entwicklungen: Statt Märchen könnte es Themen aus den Wechselausstellungen behandeln oder zum Ort für Ferienspiele werden.

Bühnenbildnerin Claudia Tolusso übernimmt Innenausstattung

Im grünen Dämmerlicht werfen Märchenfiguren ihre Schatten an die Wände. Bühnenbildnerin Claudia Tolusso (links) hat das Kinderzimmer eingerichtet, für das sich Museumsleiterin Friederike Lutz schon länger stark machte. | Bild: Corinna Raupach

Die Gestaltung übernahm die Bühnenbildnerin Claudia Tolusso aus Luzern. "Wir betreten hier einen Erlebnisraum, in dem man spielen und spielend lernen kann." Für die Einrichtung hat sie viel recycled: Keksdosen verkleiden die Hörspielboxen, aus einer Dose wurde eine Lampe und die Figuren sind aus Blech, Draht oder Plätzchenformen gefertigt. Damit animieren sie nicht nur zum Nachmachen, sondern sind ohne großen Aufwand zu ersetzen, sollte ein Kind zu begeistert damit spielen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein