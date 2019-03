Passanten, die am Sonntagvormittag an der Uferpromenade spazieren gingen, alarmierten die Polizei, weil sie einen Schuss gehört haben wollten. Gegen 11.30 Uhr ereignete sich der Vorfall zwischen Zeppelindenkmal und der Musikmuschel. Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, rückte sie mit fünf Fahrzeugen aus. Nach Aussage der Polizeipressestelle war es zu einem Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen gekommen.

Der Polizei gelang es laut Presseberichten, die Beteiligten festzusetzen. In einem Gebüsch in der Nähe fanden Beamte dann eine Schreckschusspistole. Ob daraus tatsächlich ein oder mehrere Schüsse abgefeuert wurden, ist nun Teil der Ermittlungen. Eine Person, die zum Umfeld der Streitenden gehört, sei nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden.