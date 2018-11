von Andrea Fritz

Einen symbolischen Scheck an die Streetworker in Friedrichshafen zu übergeben, das ist für die Schülersprecher des Karl-Maybach-Gymnasiums nicht alltäglich, besonders wenn es sich um einen Scheck über 9000 Euro handelt. Am Mittwoch haben Annika Schrempp, Nick Schwörer und Tommy Luu einen solchen Scheck an Florian Nägele und Christina Würth überreicht.

Streetworker koordinieren Projekt "Hilfe hilft Helfen"

Die beiden Streetworker koordinieren das Projekt "Hilfe hilft Helfen", in dem sich Obdachlose gegen eine kleine Aufwandsentschädigung bei Menschen nützlich machen, die Hilfe brauchen. Viele der Helfer kommen aus der Obdachlosenunterkunft in der Keplerstraße, die gar nicht weit von der Schule entfernt liegt. Angefangen hat alles mit Umzugshilfen für Menschen, die sich den Umzug nicht leisten können.

"Das Projekt wurde 2009 aus der Not heraus geboren, weil durch die Wirtschaftskrise viele Leute einfach keine Arbeit mehr gefunden haben", sagt Nägele. Über Arbeit werden Begegnungen zwischen Menschen geschaffen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Eine tolle Sache fanden die Schüler und organisierten einen Spendenlauf.

834 Schüler rennen für das Projekt

Und so sind im Juli 834 Schüler für das Projekt "Hilfe hilft Helfen" durch den Riedlewald gerannt. "Uns war es wichtig, dass es ein regionales Projekt ist und die Schüler waren begeistert dabei", sagen die Verbindungslehrer Cornelia Schwarzkopf und Philipp Jerger.

Yalcin Bayraktar vom städtischen Amt für Soziales, Familie und Jugend ist begeistert, dass die Jugendlichen den Bedarf im Quartier sehen und sich sozial engagieren. "Deshalb finde ich das Projekt so einzigartig", sagt er.

Projekt Träger des Projekts "Hilfe hilft Helfen" ist die Arkade Ravensburg. Die meisten Aufträge bekommt das Projekt von der Stadt Friedrichshafen, vom Amt für Soziales, Sozialdiakonat und Jobcenter. Die "Mitarbeiter" erhalten eine kleine Ehrenamtsentschädigung, sie sind nicht auf dem freien Markt tätig, sondern nur da, wo Bedarf gemeldet wird.

