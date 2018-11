von Andrea Fritz

Überraschungseier röntgen, Gummibächen operativ entfernen, Frühchenpuppen im Brutkasten windeln und vieles mehr: Was sich die Azubis vom Klinikum und ihre Ausbilder für den Aktionstag am Medizin Campus Bodensee ausgedacht haben, war sehr kreativ und kam bei den 49 Schülern der Droste-Hülshoff-Schule und Lehrerin Rita Böhne richtig gut an. "Solche Tage sind ganz wichtig, damit die Jugend sieht, was in diesen Berufen geleistet wird. Die machen das hier phänomenal", schwärmte die Fachlehrerin für Gesundheitspflege.

Wenig Resonanz bei Schulen

Leider sehen das nicht alle so. Einige andere Schulen, die der leitende Praxislehrer Christoph Ley zu der Veranstaltung eingeladen hatte, hätten gar nicht erst geantwortet, erzählte er. "Das ist schade, vielleicht werde ich die Einladung im nächsten Jahr persönlich überbringen", sagte er.

"Ich überlege noch, ob ich die Ausbildung mache, denn für die Arbeit verdient man eigentlich zu wenig." -Amelie Zartl, Schülerin | Bild: Andrea Fritz

Auszubildende sind glücklich mit ihrer Wahl

Mit denen, die gekommen waren, hatte er jedenfalls sichtlich Freude. Manche der Schüler hatten bereits ein Praktikum in einem der drei Krankenhäuser aus dem Verbund absolviert und sich teils sogar schon entschieden, nach der Fachhochschulreife einen Pflegeberuf zu erlernen. Andere zögern noch, vor allem, weil sie finden, dass Pflegeberufe unterbezahlt sind. "Das kann man so nicht sagen, in der Ausbildung ist der Lohn ganz gut und der Job macht einfach Spaß. Ich möchte jedenfalls auch hinterher in der Pflege bleiben", sagte Patrick Gutekunst, Auszubildender im dritten Lehrjahr. Wenn ihn überhaupt etwas störe, dann höchstens, dass er am Wochenende mal früh raus müsse. Aber das habe er ja vorher gewusst.

"Wenn ich viel verdiene und einen Job habe, der keinen Spaß macht, dann bringt das auch nichts." – Luisa Kuci, Schülerin | Bild: Andrea Fritz

Dass man in dem Beruf auch Karriere machen kann, zeigte Andreas Stübner, der es vom Hauptschüler zum neuen Pflegedirektor gebracht hat. "Da gibt es viele Möglichkeiten", erzählte er.

"Ich habe durch meine Oma und die Mutter meiner Freundin schon einen Einblick in den Pflegeberuf bekommen, aber ich schwanke noch." – Larissa Bentele, Schülerin | Bild: Andrea Fritz

Schüler dürfen viel ausprobieren

An ihrem Schnuppertag durchliefen die Schüler viele der ausbildungsrelevanten Stationen und durften fast überall selbst Hand anlegen, ganz nach dem Motto von Praxislehrer Ley: "Wer schwimmen will, muss ins Wasser." Dass sich am Ende des Vormittags mehr Mädchen als Jungen für den Pflegeberuf interessierten, überraschte ihn nicht. Für Schülerin Emily Wolf steht jedenfalls fest, dass sie in der Kinderkrankenpflege arbeiten möchte. "Ich hab mich vorher schon informiert und der Tag heute hat mich in meiner Entscheidung nur bestärkt", sagte sie.

Ausbildungsmöglichkeiten Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2019 am Medizin Campus Bodensee läuft bereits. Die Ausbildung zum Krankenpflegehelfer ist neu. Sie dauert nur ein Jahr. Voraussetzungen sind gesundheitliche Eignung, ein Mindestalter von 16 Jahren, eine hohe Sozialkompetenz und ein Hauptschulabschluss mit Deutschkenntnissen auf B2-Niveau. Drei Jahre dauern die Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, zur operationstechnischen Assistenz oder zur anästhesietechnischen Assistenz. Voraussetzung ist neben gesundheitlicher Eignung und einem Mindestalter von 17 Jahren die Mittlere Reife oder Abitur. Wer möchte, kann nach der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger noch seinen Bachelor im Studiengang Pflege an der Fachhochschule Weingarten absolvieren. Ein Praktikum wird empfohlen. Bewerbungen an: Klinikum Friedrichshafen GmbH, Röntgenstraße 2, 88048 Friedrichshafen; Mail: c.ley@klinikum-fn.de

