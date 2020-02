Das Parkhaus am Graf-Zeppelin-Haus (GZH) soll künftig mit einer Schrankenanlage ausgestattet werden. Mit dem Thema wird sich der Finanz- und Verwaltungsausschuss am kommenden Montag beschäftigen.

Hohe Quote an Nicht-Zahlern

Drei Parkdecks mit 450 Stellplätzen gibt es im GZH. GZH-Leiter Matthias Klingler hatte bereits in seinem Geschäftsbericht 2017 auf Stichproben hingewiesen, die eine Nicht-Zahler-Quote zwischen 25 und 30 Prozent ergeben hatten. Er forderte daraufhin eine Schranke. „Die bestehende Parkraumbewirtschaftung im GZH ist nicht mehr zeitgemäß“, heißt es auch jetzt in der Sitzungsvorlage.

Kritik an bestehendem Konzept

Kunden würden sich etwa darüber beschweren, dass am Parkautomat lediglich mit Münzgeld bezahlt werden kann. Auch die Öffnungszeiten – bis 1 Uhr – und das Bezahlen im Voraus seien immer wieder Anlass für Kritik. Vergleichbare Häuser mit angeschlossener Tiefgarage oder Parkhaus seien ausnahmslos mit einer Schrankenanlage ausgestattet.

Friedrichshafen Parkhaus am Sportbad bleibt leer: Autofahrer parken lieber kostenfrei am Bodensee-Center gegenüber Das könnte Sie auch interessieren

Die Neukonzeption des GZH-Parkhauses sieht die Montage von Schranken auf jeder Ebene vor. Dadurch könnten Stauprobleme am Ende von Veranstaltungen mit viel Publikum erheblich entschärft werden, heißt es dazu in der Vorlage weiter. Im Doppelhaushalt wurden für die Anlage Mittel in Höhe von 350 000 Euro angemeldet. Ein erstes Angebot über 250 000 Euro liege bereits vor. Hinzu kommen Kosten für Verkabelungen, Netzwerk und Planung.

Friedrichshafen Schranken am Hinteren Hafen? So kommt der Antrag der Grünen bei ihren Gemeinderatskollegen und der Stadt an Das könnte Sie auch interessieren

Ab dem 27. Februar wird die GZH-Tiefgarage saniert und dadurch nur teilweise nutzbar sein. Die Parkgebühren liegen derzeit zwischen 7 Uhr morgens und Mitternacht bei 40 Cent pro angefangener halber Stunde. Die Halbtagespauschale liegt bei 3,50 Euro, die Tagespauschale bei 7 Euro.

Werden Parkgebühren angehoben?

Ob mit der Sanierung auch die Preise fürs Parken steigen werden, ist nach Angaben der Stadt noch offen. Der Einbau der Schrankenanlage soll nach dem Beschluss im Ausschuss im Rahmen der Sanierung, die voraussichtlich bis 2023 dauert, umgesetzt werden. „Die Parkgebühren sollen in diesem Zuge überprüft werden – konkrete Pläne dazu gibt es derzeit noch nicht“, so die Stadtverwaltung.