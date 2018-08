Mit Höhepunkten am Wochenende hat sich das Kulturufer 2018 verabschiedet. Den für Klassikfans krönenden Abschluss setzte der Pianist Nobojuki Tsujii: von Chopin bis Jazz zog er sein Publikum mit mal kraftvollem, mal blütenblattzartem Anschlag in seinen Bann. Draußen sorgte derweil das Reggae-Trio Unoja vor der Molke-Muschel für entspannte Feierstimmung. Am Samstag riss im großen Zelt der Sänger und Liedermacher Gisbert zu Knyphausen seine Fans von den Stühlen auf die Tanzfläche, während nebenan Abou Diarra mit seiner Mischung aus Reggae, Blues und afrikanischer Volksmusik begeisterte. Zur gleichen Zeit tanzen Jugendliche zu den Balkan- und Klezmer-Klängen von Fezzmo.

„Jeder Tag ist ein Geschenk, nur manchmal ist es scheiße verpackt“, singt Singer/Songwriter Gisbert zu Knyphausen im großen Zelt. | Bild: Corinna Raupach

Keine Zwischenfälle

"Das Kulturufer 2018 war ein erfolgreiches Festival, es verlief ruhig und ohne Zwischenfälle in sehr stimmungsvoller Atmosphäre. Wir hatten ein wunderbares Publikum, das begeistert dabei war und auch die Straßenkünstler gut entlohnte", fasst Kulturamtsleiter Winfried Neumann zusammen. Natürlich wirkte sich das heiße Wetter auf die Zuschauerzahlen aus. Das Kindertheater am Nachmittag hatte weniger Besucher als in früheren Jahren. Dass die Kühlung im Zelt funktionierte, konnten nur die merken, die bereits darin saßen.

Vor allem für Klassik-Begeisterte war der Klavierabend mit Nobuyuki Tsujii der krönende Abschluss für das Kulturufer. | Bild: Corinna Raupach

Kulturufer-WLAN bricht zusammen

"Dafür waren die Abendveranstaltungen gut besucht, vor allem die Aktivitäten draußen", sagt Neumann. "Wir hatten den Vorteil, dass wir immer auf der sicheren Seite waren", ergänzt Stellvertreter Franz Hoben. Nur einmal herrschte Ausnahmezustand: Für einige jugendliche Fans von Wincent Weiss war die Party im heißen Zelt nach stundenlangem Anstehen in der Sonne zu viel, auch das Kulturufer-WLAN brach zusammen: zu viele wollten Bilder und Videos hochladen. Weniger Besucher als erwartet interessierten sich für Lotte, Gisbert zu Knyphausen und Thomas Oliver.

Wasserrutsche vermisst

Auch der Aktionswiese von Spielehaus und Spielbus machte die Hitze zu schaffen. "Die Besucher haben schmerzlich unsere Wasserrutsche vermisst", sagt Leiterin Margarete Beck. Die musste nach 30 Jahren aussortiert werden. "Wir haben dafür Spritzblumen und Wassersprenger aufgestellt." Trotz hochsommerlicher Temperaturen bildeten sich vor den Werkstätten für Bildhauerei, Schnitz- und Schmiedekunst lange Schlangen. Auch die Zirkusschule war gut besucht, jeden Tag präsentierten kleine Artisten, was sie gelernt haben. Hunderte Eltern und Kinder nutzten Spielmöglichkeiten, übten loben im Lobbüro oder ließen sich von Herrn Bert und seinen Brüdern den roten Teppich auslegen.

Wenn die Veranstaltungen in den Zelten zu Ende sind, bleiben viele noch auf ein kühles Getränk oder ein Eis. | Bild: Corinna Raupach

Viel für die Jugend geboten

"JugendKULTufer macht glücklich, das kann ich jetzt bestätigen", sagt auch Molke-Leiterin Karoline von Dewitz. In Aloa-Bar und Café hatten die jugendlichen Helfer gut zu tun, gerade alkoholfreie Cocktails waren gefragt. Stundenlang arbeiteten Jugendliche im "Ideenreich" und in den Werkstätten. "Ein Highlight war die Batik, die bunten T-shirts haben wir aufgehängt und hatten plötzlich ein kleines Hippie-Dorf auf dem Kulturufer."

Die Geschwister Knesevic aus Fischbach spielen jeden Abend an der Uferpromenade (von links): Milan, Luka und Maja Knesevic. | Bild: Corinna Raupach

Durchschnittlich 450 Besucher genossen die Musikprogramme in der Molke-Muschel. "Uns haben besonders die Analogue Birds mit ihren außergewöhnlichen Klägen und Rhythmen beeindruckt. Besuchermagneten waren Bruckner, Chloe Unoja und Fezzmo", sagt von Dewitz. Nur am Mittwoch fiel ein Konzert wegen Gewitter aus. Die Kunsthandwerker waren mit den Umsätzen zufrieden. Hersteller von Kopfbedeckungen und Sommerkleidung konnten von der Hitze sogar profitieren.

An allen Tagen finden Straßenkünstler an der Uferpromenade ihr Publikum. | Bild: Corinna Raupach

Abends geht die Post ab auf der Kulturmeile am Bodenseeufer Etwa 115.000 Besucher sind zum 34. Kulturufer Friedrichshafen gekommen. Das sind rund 15.000 weniger als im vergangenen Jahr. Vor allem Veranstaltungen am Nachmittag waren weniger gut besucht. Der Grund sind die hohen Temperaturen: Es war tagsüber konstant über 30 Grad warm, die Spitzenwerte lagen bei 36 Grad. Dafür kamen die Gäste abends sehr zahlreich: Von den 32 Veranstaltungen in den Zelten waren zwölf ausverkauft, die Auslastung lag im Schnitt bei 75 Prozent. Das Open-Air-Kino verzeichnete bei dem Film "Simpel" mit 585 Besuchern einen Rekord. Insgesamt gab es in den Zelten zehnmal Kindertheater, zwei Matinéen, dazu Konzerte, Tanztheater, Theater und Kabarett. 43 Straßenkünstler oder – gruppen gestalteten bis zu 60 Auftritte am Tag.

Das "JugendKULTufer" des Jugendzentrums Molke präsentierte weitere 25 Bands in der Molke-Muschel und an fünf Abenden weiteres Musikprogramm am Sound-Sofa. Außerdem boten Aloa-Bar und Molke-Café alkoholfreie Getränke, die Jugendinfo Auskünfte und Gespräche und die Werkstätten Gelegenheiten zur kreativen Entfaltung. Durchschnittlich 1010 Jugendliche und jung Gebliebene am Tag nutzten diese Möglichkeiten. Die Aktionswiese von Spielehaus und Spielbus bot an neun Tagen Spiele, Werkstätten, Theateraktionen und Musik. 1600 Plätze für Kinder und Jugendliche standen zur Verfügung, 30 eigens geschulte Mitarbeiter waren im Einsatz.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt boten 50 Kunsthandwerker und Händler ihre Produkte an, sie konnten sich über ein Umsatzplus von bis zu 20 Prozent freuen.

