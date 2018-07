Fachkräfte im Bereich Hauswirtschaft werden gebraucht und der Bedarf steigt. Die Möglichkeit, die Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, bedeutet zudem eine große Chance – etwa für Alleinerziehende, die ohne Ausbildung auf schlecht bezahlte Hilfstätigkeiten und staatliche Unterstützung angewiesen wären. Wer die Ausbildung direkt nach der Schule beginnt, ist zu Beginn der Ausbildung 16 oder 17 Jahre alt und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.

Zwei Stunden bis zur Schule

Ist die Berufsschule in Biberach für solche Azubis in zumutbarer Entfernung, wie es die Verordnung des Kultusministeriums fordert? Ganz bestimmt nicht, wenn sie – wie eine Bewerberin um einen Ausbildungsplatz im Paulinenstift – nicht in Bahnhofsnähe, sondern in Daisendorf wohnt. Laut Reiseauskunft der Bahn dauert die Fahrt von dort zur Schule in Biberach zwei Stunden. Selbst wenn man am Morgen in den ersten Bus steigt, der in Daisendorf abfährt, trifft man nach mehrmaligem Umsteigen erst an der Schule in Biberach ein, wenn der Unterricht längst begonnen hat.

Folgen werden spürbar sein

"Wir hätten die Ausbildung sicher nicht begonnen, wenn wir zur Schule nach Biberach gemusst hätten", sagen die Azubis im Paulinenstift übereinstimmend. Vor diesem Hintergrund kann die Frage, ob der Schulbesuch in Biberach für die Hauswirtschaft-Azubis aus dem Bodenseekreis zumutbar ist, nur mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die Folgen der Entscheidung, die Berufsschulklasse in Friedrichshafen zu schließen, werden nicht nur Einrichtungen für Senioren spüren: Auch Krankenhäuser, Kitas und Schulen mit Ganztagsbetreuung brauchen Hauswirtschafter.

