von SK

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung: Am Samstag gegen 1.20 Uhr gab es in Friedrichshafen im Bereich der Lindauer Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Laut Polizeibericht traf eine dreiköpfige Gruppe auf Höhe der Jugendherberge auf drei Tatverdächtige. Die beiden Gruppen liefen anfänglich gemeinsam in der Lindauer Straße entlang der Rotach in Richtung Naturfreundehaus.

Aus ungeklärter Ursache griffen die drei Tatverdächtigen die andere Gruppe unvermittelt an und schlugen mit Fäusten auf sie ein. Ein 29-jähriger und ein 28-jähriger Mann erlitten Platzwunden im Gesicht und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen, die etwa 20 bis 27 Jahre alt gewesen sein sollen, flüchteten zu Fuß in nördliche Richtung. Die Geschädigten standen zum Zeitpunkt des Angriffs deutlich unter Alkoholeinwirkung, berichtet die Polizei.

