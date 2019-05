Die Sache ist Ortsvorsteher Georg Schellinger schon ein bisschen peinlich, doch die Amtshandlung folgte auf dem Fuß. Monatelang stand bei den Containern in der Eckmähde ein Hinweisschild der Ortsverwaltung, das vor Fehlern nur so strotzte.

Empfindliche Geldbusen für Verstöße

Der derbe Patzer am Ende des Textes allerdings ist Sprachschluderei mit Schmunzelfaktor: Verstöße gegen die Ablageordnung könnten "mit empfindlichen Geldbusen" geahndet werden, stand da.

Der Ailinger Wertstoffhof an der Habratsweilerstraße. | Bild: Ganter, Toni

Am Montagmorgen schickten wir das Foto des Schildes, das uns ein SÜDKURIER-Leser aus Ailingen übermittelt hat, an die Ortsverwaltung und wollten wissen, was da schief gelaufen ist. Georg Schellinger reagierte prompt und ließ noch am selben Tag das Schild, das "tatsächlich kein Ruhmesblatt für unsere Ortschaft" sei, abmontieren.

Seine Recherchen, wie es zu diesem Fauxpas kommen konnte, hätten ergeben, dass das Schild im Juli 2018 von der Ortsverwaltung bei einer Schilderfirma beauftragt wurde, weil es an dem Containerstandort immer wieder Probleme mit wilden Müllablagerungen gab. "In dem von einer Kollegin vorbereiteten Text waren die nun abgedruckten Fehler jedoch nicht enthalten", versichert Schellinger.

Textentwurf war richtig

Denn der Textentwurf ging am 4. Juli 2018 auch durch seinen Posteingang im E-Mail-Korb. "Hier stand noch 'bitte keinen Müll ablagern', die Leerzeichen nach den Satzzeichen waren vorhanden, das 'Sie' in der Ansprache war jeweils mit Großbuchstaben geschrieben", so der Ortsvorsteher. Und die empfindlichen „Geldbusen“ waren ganz sicher mit einem sogenannten „scharfen s“ ausgestattet.

Georg Schellinger, Ailinger Ortsvorsteher. | Bild: Ambrosius, Andreas

Was danach geschehen sei, "ist für uns nicht mehr nachvollziehbar." Der Text wurde offenbar von der beauftragten Firma fehlerhaft abgetippt und kam so falsch aufs Schild. Allerdings sind offenbar auch den Bauhof-Mitarbeitern bei der Montage die Fehler nicht aufgefallen – und monatelang wohl auch Niemandem, der hier in den Containern Gläser und Papier entsorgt hat. Was Georg Schellinger schmunzelnd feststellen lässt, dass "unsere obrigkeitlichen Appelle" offensichtlich kaum beachtet werden.