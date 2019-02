Seit Jahren ist die marode Aussichtsplattform am Seewasserwerk direkt hinter dem Strandbad gesperrt. Nun kommt sie weg. Wie die Stadtverwaltung gestern mitgeteilt hat, beginnen am kommenden Montag die Abbrucharbeiten. Die gesamte Terrasse, also Erdgeschoss und Obergeschoss, sowie die dazugehörigen massiven Treppenaufgänge im Westen und Osten werden platt gemacht.

Ende August hatte SÜDKURIER von diesem Schandfleck berichtet, für den sich seit Jahren keiner interessiert hatte. Die verdreckten, teils überwucherten Terrassen und Treppen wurden schon lange nicht mehr genutzt. Inzwischen weisen die Stahlbetonkonstruktion der früheren Aussichtsplattform als auch die Plattenbeläge massive Witterungs-, Alterungs- und Korrosionserscheinungen auf, schreibt die Stadt. Deshalb habe man sich nun für den Rückbau entschieden.

Erd- und Obergeschoss der Terrassen werden abgebrochen. | Bild: Cuko, Katy

Vor einem halben Jahr hieß es, der bauliche Zustand sei nicht der Grund für die Sperrung gewesen. Als Begründung wurden stattdessen wiederkehrende Probleme mit Vandalismus und feiernden Personen vornehmlich in den Abendstunden angeführt. Eine Sanierung habe man im Rathaus mehrfach diskutiert, aus Kostengründen jedoch nicht weiter verfolgt.

Stattdessen nun der Abriss, der mit der Entsorgung der Schadstoffe und einer Neugestaltung des Bereiches rund 360 000 Euro kosten soll. Laut Pressemitteilung ist vorgesehen, die Fläche der Liegewiese im Strandbad zuzuschlagen. Der Zugang zum Bootsverleih bleibt. Abriss und Neugestaltung dieses Areals am Seewasserwerk sollen bis Mitte April dauern. Während der Bauzeit könne das Strandbadgelände über das Tor Ost weiterhin betreten werden.