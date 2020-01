von Mona Lippisch

Zu einem Brand in einer Garage mit Oldtimerfahrzeugen in Langenargen ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Etwa 15 Fahrzeuge standen in der Halle und sind verbrannt, gibt Kreisfeuerwehrpressesprecher Martin Scheerer bekannt. Circa zehn weitere Fahrzeuge, die vor der Halle standen, sind teilweise verbrannt.

Video: Kerstin Mommsen

Wegen dem ausgebrochenen Feuer sei das Dach der Halle eingestürzt und auf die Fahrzeuge gekracht. „Die Feuerwehren Kressbronn und Langenargen wurden gegen 23.50 Uhr alarmiert“, sagt Scheerer. Später seien weitere Hilfskräfte aus Friedrichshafen dazugekommen. „Etwa 65 Helfer der Feuerwehr waren im Einsatz, zudem sieben Einsatzkräfte der Schnelleinsatzgruppe, Johanniter und des DRK.“

Bild: Kerstin Mommsen

Gegen 2 Uhr war der Brand weitgehend gelöscht. Die sogenannten „Nachlöscharbeiten“ dauerten nach Angaben des Kreisfeuerwehrpressesprechers bis in die Morgenstunden an. „Im Laufe des Mittwochs sichern Helfer der Feuerwehr das eingestürzte Hallendach“, so Scheerer. Erst dann könne die Polizei nach der Brandursache suchen.

Der Schaden wird auf etwa zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.