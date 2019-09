14 Monate Freiheit, 30 000 Kilometer durch 20 Länder, ein Paar durchgelaufene Wanderschuhe, 67 Tankfüllungen und viele Eindrücke liegen hinter Sandra und Kilian Kopp aus Kluftern. Unter dem Motto „Happy Hippies on a Tour“ sind sie mit ihrem Mercedes-Benz-Bus und Hündin Amy im April vergangenen Jahres zur großen Europareise aufgebrochen. Anfang Juni ist das Paar wieder zu Hause angekommen.

Friedrichshafen Reisen macht glücklich: Sandra und Kilian Kopp aus Kluftern touren durch ganz Europa Das könnte Sie auch interessieren

Über Schweden ging es hoch zum Nordkap und weiter über Finnland, das Baltikum und Polen nach Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und zum Überwintern nach Griechenland. Über Albanien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich rollten die Räder ihres zuverlässigen Reisemobils namens Knut, gut erkennbar an seinen bunten Blumen, wieder zurück in Richtung Heimat.

Überall offen aufgenommen

Auf der langen Reise habe sich vor allem ihre Einstellung zu fremden Menschen verändert. „Egal wo wir waren – wir wurden überall offen aufgenommen“, fällt Kilian Kopp als erstes ein. Besonders in den ärmeren Ländern wie Rumänien oder Albanien seien sie von der großen Gastfreundschaft der Menschen überrascht worden. Oft fernab der Zivilisation unterwegs, seien die Menschen ihnen immer freundlich begegnet.

Deggenhausertal Heiko Manz zieht es von Wittenhofen nach Ramallah Das könnte Sie auch interessieren

Mit wie wenig man auskommt, sei eine ganz besondere und vor allem gute Erfahrung gewesen, erzählt Kilian Kopp. „Die Reise mit kleinem Gepäck tut gut und macht glücklich.“ Zurück zu Hause würden sie sich immer noch ab und zu wundern, dass beim Aufdrehen des Wasserhahns automatisch warmes Wasser käme. „Auch die Waschmaschine vor Ort schätzen wir sehr“, sagt Sandra Kopp. Beide hätten in den 14 Monaten aber gelernt, dass Zeit füreinander das Wertvollste ist, was man hat.

Die große Freiheit in Griechenland: An den Stränden der Peloponnes haben Sandra und Kilian Kopp auf ihrer 14 Monate langen Europareise überwintert. | Bild: Paul N Angel

Dabei sei bei dem Paar so etwas wie Langeweile nie aufgekommen. „Jetzt sind wir Weltmeister im am Strand sitzen und aufs Meer schauen.“ Allerdings hätten sie mindestens zwei Monate gebraucht, um die gewohnte Geschwindigkeit abzulegen. Oft hätten sie erst morgens überlegt, was sie an dem Tag machen wollen. „Das ist der wahre Luxus“, sind sich die beiden einig.

Autobahnen haben sie auf ihrer Reise gemieden

Autobahnen haben die beiden mit Ausnahme der 600 Kilometer langen Heimreise von Slowenien an den Bodensee komplett gemieden. „Auf diese Weise sieht man viel mehr von einem Land“, sagt Kilian Kopp. Dabei habe jedes der bereisten Länder seinen Reiz und seine Besonderheit gehabt. Interessant seien die großen Unterschiede innerhalb von Europa – vom reichen und teuren Norwegen bis zum bitterarmen Rumänien.

Auf ihn war Verlass: Der Mercedes-Benz-Bus namens Knut hat die Kopps während der 30 000 Kilometer langen Reise nicht im Stich gelassen. | Bild: privat

Höhepunkte waren für die beiden die landschaftlichen Extreme. „Europas Norden zur Mittsommerzeit und der Peloponnes als südlichster Zipfel Griechenlands waren einfach wunderschön“, sagt Sandra Kopp. Zeit für Heimweh blieb da nicht. Im Grunde sei alles so gewesen, wie sie es sich vor der Reise im Traum ausgemalt hätten. „Wir haben jeden Tag aufs Neue schöne Orte entdeckt.“ Eine Erinnerung zum Knuddeln ist Hündin Lucy, die das Paar von der Reise mitgebracht hat. Schon als Welpe im griechischen Tierheim gelandet sei sie am Strand erstmal zwei Tage lang nur vor Freude gerannt.

Meere sind vermüllt

Bewusst wurde ihnen aber auch, wie vermüllt die Meere sind und welch ein großes Plastikproblem die Erde hat. Immer wieder haben sie eine Tüte in die Hand genommen und am Strand Müll eingesammelt. „Nur in Rumänien habe ich gar nicht erst angefangen“, erinnert sich Sandra Kopp. Traurig bewusst geworden sei ihnen zudem, wie wenig Insekten fliegen. „Wir haben immer noch dasselbe Spritzwasser im Auto wie bei unserer Abreise“, stellt Kilian Kopp fest.

Wenn jeder Tag 24 Stunden dauert: Die Mittsommerzeit in Norwegen war für Sandra und Kilian Kopp ein besonders eindrucksvolles Erlebnis. | Bild: Paul N Angel

Erstaunt gewesen seien sie, wie viele Menschen genau auf die gleiche Art unterwegs sind. „Von Anfang 20 bis weit in die 70er ist alles dabei.“ Auch für die Kopps soll dies definitiv nicht die letzte große Reise gewesen sein. „Wir haben vielmehr Lust auf noch viel mehr bekommen“, sagt Sandra Kopp. Im Kern seien sie wohl echte Vagabunden.

Verwandte und Freunde wieder um sich haben

Zu Hause angekommen seien ihnen die vielen Dinge einfach viel zu viel gewesen. „Jetzt sind wir dabei, uns weiter zu reduzieren. Wir wollen uns definitiv verkleinern.“ Natürlich sei es auch schön, die ganzen Verwandten und Freunde wieder um sich zu haben und nicht nur virtuell zu kommunizieren.

Entspanntheit wollen sie auch im Alltag bewahren

Beide ehemaligen Arbeitgeber haben den Kopps ihre Stellen freigehalten. Denn ab August heißt es für die beiden erst einmal wieder Geld verdienen. „Wir haben uns aber fest vorgenommen, die innere Entspanntheit auch im heimischen Alltag zu bewahren“, betont Sandra Kopp.