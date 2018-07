Eigentlich hatte die Überlingerin Anneliese Keller einen Zeppelinflug zum Seehasen-Feuerwerk beim SÜDKURIER gewonnen, doch der musste leider abgesagt werden: Der Zeppelin war kurzfristig nicht einsatzbereit gewesen. Auch der zweite Flugversuch, eine Woche später, scheiterte: Wieder hatte der Zeppelin wegen einer Reparatur ab Boden bleiben müssen. Doch am Freitag, bei bestem Hochsommerwetter, war es endlich soweit: Anneliese Keller konnte gemeinsam mit ihrem Mann Hugo ihren gewonnen Flug antreten und war begeistert.

Flug bis zum Pfänder

Der einstündige Flug ging Richtung Lindau, über Bregenz, den Pfänder und immer am Ufer entlang wieder zurück nach Friedrichshafen. "Es war ein einmaliges Erlebnis, ich habe mir vieles ganz anders vorgestellt", schwärmte Anneliese Keller nach dem Zeppelinflug. Da ihr Mann noch einen Gutschein für einen Flug hatte, konnte er gemeinsam mit seiner Frau über dem Bodensee schweben.

Anneliese Keller war mit ihrem Mann Hugo rechtzeitig aus Überlingen angereist, um die Atmosphäre genießen zu können. "Es ist schon spannend zu sehen, wie das Starten und Landen beim Zeppelin funktioniert", erzählt sie. Noch spannender wurde es natürlich, als es nach einer kurzen Sicherheitseinweisung und einem Film losging. "Ich hätte nie gedacht, dass der Zeppelin gar nicht richtig festgemacht wird und man quasi einsteigen muss, während die Motoren laufen und sich die Treppe bewegt", wunderte sich die Überlingerin. Die Sache mit dem ein- und aussteigen sieht so aus, als würde eine Gruppe Kindergartenkinder brav in Zweierreihen warten. Denn: Aus dem Luftschiff steigen immer zwei Fluggäste aus und zwei ein, damit das Gesamtgewicht gehalten werden kann.

Fenster auch in 300 Meter Höhe offen

An Bord konnten die Kellers einen der beiden begehrten Plätze direkt neben einem Fenster ergattern, das man während des Fluges auch in 300 Metern Höhe öffnen darf. "Ich war sehr erstaunt, dass man im Zeppelin herumlaufen darf und habe mich wirklich eher wie in einem Schiff gefühlt. Der Zeppelin bewegt sich ja in alle Richtungen", so Keller.

Bestens vorbereitet war das Paar für den Flug: Im Gepäck hatte es eine Landkarte, einen Fotoapparat und ein Fernglas. Die Landkarte war zur Orientierung gut, denn manches Mal mussten sie überlegen, wo sie gerade waren. "In vielen Uferabschnitten hat man gesehen, wie wenig Wasser der See hat und dass es teilweise richtig karibisch aussehende Sandstrände gibt", sagt Anneliese Keller. Sie freute sich auch darüber, dass die Tour in Richtung Lindau und Bregenz ging und sogar noch ein Stück in den Bregenzerwald hinein. "Das ist eine Ecke, in die kommen wir nicht so oft und das sieht von oben alles wirklich wunderschön aus", schwärmte Hugo Keller.

Bodensee kommt karibisch daher

"Von hier oben hat der Bodensee plötzlich ganz viele Farben, die reichen von Türkis über Hellblau bis zu Flaschengrün, das kann man vom Ufer aus alles gar nicht sehen", sagt seine Frau. Auch die Rheinmündung, die sich vom österreichischen Ufer aus in den Bodensee hineinschiebt, haben die Kellers noch nie so gesehen. Als die Flugbegleiterin, die alle Fahrgäste übrigens mit dem Fachwissen einer bestens geschulten Fremdenführerin unterhält, alle Passagiere bittet, sich wieder anzuschnallen, sich die sich die Kellers einig: Ein tolles Erlebnis.

