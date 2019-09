von Tobias Lange

Ab wann ist eine Brücke ein Tunnel? Wie sieht es mit der Teilfreigabe der Bundesstraße aus? Und was passiert, wenn es im neuen Tunnel mal brennt? Diese Fragen und mehr beschäftigten 15 SÜDKURIER-Leser, die sich auf der Baustelle der neuen Bundesstraße 31 bei Friedrichshafen umsehen durften.

Die Deges Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) wurde 1991 gegründet. Aufgabe war es, die Verkehrsinfrastruktur der neuen Bundesländern weiter aufzubauen. Dabei ging es laut Deges um 750 Kilometer Neubau und rund 450 Kilometer Erweiterung. Ab 2007 wuchs das Aufgabenfeld um Projekte in ganz Deutschland – mit Ausnahme vom Saarland, von Bayern und Rheinland-Pfalz.

Der Deges-Baubevollmächtigte Christoph Becker führt die SÜDKURIER-Leser über die Baustelle in Friedrichshafen und beantwortet Fragen. | Bild: Lange, Tobias

Deges-Baubevollmächtigter Christoph Becker gab auf anschauliche und amüsante Weise Einblick in die über 50-jährige Geschichte des Projekts und was sich seit dem Spatenstich im Jahr 2014 getan hat.

Vor dem Besuch des Tunnels spricht Christoph Becker über die Historie des Projekts und beantwortet erste Fragen. | Bild: Lange, Tobias

Ein Projekt mit Problemen

„Als ich angefangen habe, war ich schwarzhaarig“, sagt Becker scherzend und deutet auf sein ergrauendes Haar. Besonders schwierig sei der Bau des Tunnels gewesen. Schlechter Baugrund und zu steile Böschungen machten Probleme.

Der neue Tunnel an der Waggershauser Straße. 700 Meter ist er lang. | Bild: Lange, Tobias

Gut sechs Monate und 7 Millionen Euro habe das extra gekostet. „Am Tunnel haben wir zeitlich keine Reserven mehr nach hinten“, erklärt der Experte.

Der Tunnel ist in zehn Abschnitten gebaut worden. Die Fugen sind mit Kunststoff abgedichtet. | Bild: Lange, Tobias

Was passiert, wenn‘s brennt

Für den Brandfall ist beim Tunnel vorgesorgt worden. „Er bekommt einen speziellen Faserbeton“, erläutert der Baubevollmächtigte. „Polypropylenfaserbeton.“ In der Vergangenheit seien bei Tunnelbränden Menschen durch herunterfallenden Beton verletzt worden, erklärt Becker. Die Hitze sorge dafür, dass das Wasser im Beton verdampfe und Brocken heraussprenge.

Norbert Amann (von links) und Rainer Schätzle hören Christoph Becker zu. | Bild: Lange, Tobias

Durch die Fasern in dem speziellen Beton, der in Friedrichshafen verwendet wird, könne der Dampf entweichen und der Druck vermindere sich. Daneben gibt es im Tunnel etwa alle 200 Meter einen Notausgang, der in die andere Röhre führt. Ein separater Fluchttunnel sei bei Tunneln dieser Länge nicht vorgeschrieben.

Im Tunnel beantwortet Christoph Becker Fragen der SÜDKURIER-Leser. | Bild: Lange, Tobias

Feinheiten beim Tunnelbau

700 Meter lang ist der Tunnel. Bei den Bauarbeiten wurde das Tunnelende in Richtung Immenstaad nicht ganz genau getroffen. Denn das ist um 1,8 Zentimeter verrutscht, wie Christoph Becker zugibt. „Das passt schon, wichtiger ist die Höhe.“ Und die liegt mit mehr als 4,50 Metern über der Fahrbahn im Soll.

Konrad Kempter aus Überlingen staunt über den neuen Tunnel. | Bild: Lange, Tobias

Zu den Bauwerken gehört außerdem eine 50 Meter breite Grünbrücke, über die Waldbewohner sicher über die Straße kommen. Breiter dürfe sie nicht sein, erklärt Becker. „Ab 51 Metern wäre es ein Tunnel.“ Der müsse dann beleuchtet werden.

Die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, wacht über den Tunnelbau. | Bild: Mommsen, Kerstin

Eine überraschende Diskussion

Der Baubevollmächtigte beantwortet auch Fragen der SÜDKURIER-Leser. Beispielsweise, wie es denn mit der vorgeschlagenen Teilfreigabe der B 31-neu zwischen Immenstaad und Schnetzenhausen aussehe. „Erstaunlicherweise sorgt das für Diskussionen in der Bevölkerung“, sagt Christoph Becker.

Das sei auch für ihn neu. Die Entscheidung liege beim Regierungspräsidium, der Stadt und dem Kreis. „Die müssen sich einig sein. Aktuell werden hierzu Gespräche geführt.“

Bild: Lange, Tobias

Der Markdorfer Rainer Schätzle will wissen, wie der Experte zur Diskussion um Drei- oder Vierspurigkeit für das Teilstück ab Überlingen steht. Aus heutiger Sicht wäre der Bau der einst geplanten Bodensee-Autobahn der richtige Schritt gewesen, antwortet Becker.