Waldbrandgefahr, Vandalismus, Lärm und verdreckte Grillstellen haben zu heftiger Kritik geführt. Die weitere Nutzung der Grillhütte wäre nur möglich, so die Verwaltung, wenn über 50 000 Euro und laufender Verwaltungsaufwand in den Betrieb gesteckt würden. Die SPD will die im Ehrenamt erstellte Hütte erhalten, als Rastplatz und regensichere Hütte für Gruppen aus Kluftern, für Radler und Wanderer. Beseitigt werden sollen alle Feuerstellen und der Grill sowie alle Sitzplätze außerhalb der Hütte. Ausgeschildert werde laut Wunsch der SPD Kluftern nur noch der Wanderparkplatz, wie es in einem Pressetext des Ortsvereins heißt.

Der öde asphaltierte Platz zwischen Halle und Bürgerhaus soll aufgewertet werden. Die Sozialdemokraten lobten den vorliegenden gelungenen Entwurf des Stadtbauamtes. Es gelte aber laut SPD auch die Vereine, die den Platz für eine großes Festzelt frei halten wollen, mit ins Boot zu holen, hier freue man sich über eine klärende Gesprächsrunde. Der barrierefreie Zugang zur Ortsverwaltung im ersten Stock des Rathauses ließe sich durch einfache Maßnahmen verwirklichen. Dazu gehören Hinweisschilder, eine automatisch öffnende Tür und eine Rufsäule im Erdgeschoss mit passender Höhe für Rollstuhlfahrer.

Umgestaltung der Trauerhalle

Gerade ältere Mitmenschen wünschen sich eine vor Regen, Kälte und Lärm schützende Trauerhalle auf dem Friedhof. Erste Überlegungen zu einer Umgestaltung gab es bereits vor über zehn Jahren. Bernd Caesar zeigte in einer Fotomontage die Kombination der Klufterner Trauerhalle verkleidet mit den Türen und Fenstern der Bermatinger Trauerhalle. Die Sozialdemokraten werden im Ortschaftsrat beantragen, passende Architektur-Entwürfe und Kostenvoranschläge für eine Umgestaltung der Trauerhalle zu erstellen.

Aufwertung der Ortsbücherei

Nachdem es nur schleppend voran geht mit der Aufwertung der Ortsbücherei möchte Nina Caesar das Gespräch mit Ortsvorsteher Michael Nachbaur und der Leiterín des Medienhauses Sabine Giebeler suchen. Es geht um die vor zwei Jahren vom Ortschaftrat beschlossene Einführung einer „Fernleihe“ von Büchern aus dem großen Angebot des Medienhauses.

Viel Arbeit liege noch vor in Sachen Verkehrssicherheit in der Ortsdurchfahrt insbesondere nach Fertigstellung der B 31 neu. Die schmalen Gehwege, die immer wieder Fußgänger und Radfahrer zum Ausweichen auf die Straße zwingen, verlangen nach Abhilfe. Die Ortschaftsräte Ekkehard Reich und Nina Caesar fanden breite Zustimmung für weitere Tempo 30-Abschnitte und eine Handzettel-Aktion. Konkrete Vorschläge für den Ausbau der Busverbindungen nach Markdorf zu attraktiven Fahrpreisen wurden besprochen. Verbesserungen im Radwegenetz um Kluftern herum sind seit einiger Zeit in Arbeit. Um mehr zu erreichen, müsse die SPD weiterhin eng mit Bürgerinitiativen, dem ADFC und dem Umwelt-Verkehrsclub VCD zusammenarbeiten.