Auf einer Reise durch die USA entdeckte der Komponist Alexander Glasnunow im Alter von über 70 Jahren seine Liebe zum Jazz und widmete seine letzte Komposition dem Saxofon. Das Konzert für Saxofon und Streichorchester aus dem Jahr 1934 trägt neben großen Melodiebögen, sanfter Melancholie und kontrapunktischem Unterbau Anklänge dieser neuen Liebe in sich. Peter Schüssler, Echo-Preisträger und Saxofon-Lehrer an der Musikschule Friedrichshafen, präsentiert das Stück bei der Langen Nacht der Kammermusik am Samstag, 25. Januar, 19 bis 23 Uhr, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

Vor vier Jahren hatte Jürgen Jakob zum ersten Mal Musiker aus der Region ins Graf-Zeppelin-Haus geholt. | Bild: Corinna Raupach

Zum vierten Mal treffen sich Musiker aus der Region zu diesem Konzert. Im Alltag spielen sie in Orchestern im Umkreis und unterrichten an Musikschulen. „Es gibt nur wenige Möglichkeiten, mit Kammermusik aufzutreten“, sagt Organisator und Pianist Jürgen Jakob. „Russische Romantik„ ist das Thema in diesem Jahr und so erwarten die Zuhörer Werke von Michail Glinkas „Trio pathétique“ über Stücke von Tschaikowski bis hin zu Schostakowitschs elegischem Walzer aus der Jazz-Suite.

Cellist Frank Westphal war bei jeder der langen Kammermusiknächte dabei. | Bild: Corinna Raupach

Der Abend wird eröffnet mit Rachmaninows „Vesper“ für den großen Chor, für die Dirigent Jakob den Chor „DaCapo Achberg“ um ein Projektensemble ergänzt. Ljapunows Klaviersextett beendet den Abend. „Das war für uns eine absolute Entdeckung, tief emotional und sehr brillant – Musik, in der man versinken kann“, sagt Jakob.

Künstler spielen ohne Bezahlung

Frank Westphal, Cellolehrer in Tettnang und Radolfzell sowie Cellist im Vorarlberger Sinfonieorchester, hat bereits bei den vorigen Kammermusiknächten mitgespielt. „Dieses Konzert ist immer etwas Besonderes. Wir machen hier Musik um der Musik willen. Alle sind freiwillig dabei und wir musizieren ohne Dirigent“, sagt er. Ihm gefällt die Vielfalt des Programms, die Mischung aus bekannten und unbekannten Werken – und die entspannte Atmosphäre: „Wir machen vier Stunden Musik, aber die Zuhörer können auch später kommen oder früher gehen.“

Frank Schüssler, Echo-Preisträger und Saxophonlehrer in Friedrichshafen, ist der Solist in Glasunows Saxofon-Konzert. | Bild: Corinna Raupach

Auch Flötistin Ulrike Sailer ist zum vierten Mal dabei. Sie freut sich vor allem auf das Klavierquintett von Rimsky-Korsakow. „Das ist wunderschöne Musik, wir genießen einfach alle Töne vom ersten Beginn an“, sagt sie. Die Musiker spielen ohne Gage, der Erlös des Konzertes geht an den Kinderhospizdienst Amalie.