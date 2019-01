Schüler und Studenten sind am Freitagnachmittag in Friedrichshafen erneut auf die Straße gegangen, um sich für Maßnahmen in der Klimapolitik und eine konsequentere Umsetzung von Vereinbarungen wie Klimaabkommen einzusetzen.

