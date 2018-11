Schon wochenlang gehen Gerüchte über den Abbau von 400 bis 700 Arbeitsplätzen bei Rolls-Royce Power Systems (RRPS) mit ihrem Tochterunternehmen MTU Friedrichshafen um. Jetzt teilt RRPS mit, es würden 120 neue Facharbeiter im Metall- und Elektronikbereich gesucht und es gebe weitere 70 offene Stellen in Fachbereichen außerhalb der Produktion. Wie passt das zusammen?

Volle Auftragsbücher

Grundsätzlich, so Wolfgang Boller, Pressesprecher von Rolls-Royce Power Systems, gelte die Vereinbarung zur Standortsicherung bis Ende März 2020. Die schließe betriebsbedingte Kündigungen bis zu diesem Zeitpunkt aus. Sie sieht aber auch die Möglichkeit für den Abbau von bis zu 550 Arbeitsplätzen auf freiwilliger Basis, etwa in Form von Altersregelungen, vor. Die Vereinbarung wurde im April 2016 geschlossen. Abgebaut wurden nach Auskunft von Wolfgang Boller in den vergangenen Jahren 159 Vollzeitstellen. Vollzeitstellen sind nicht gleichzusetzen mit Arbeitsplätzen. Letztere umfassen alle Arten von Beschäftigungsverhältnissen, beispielsweise Halbtagsstellen. Gegenwärtig seien die Auftragsbücher voll und es müssten zusätzliche Schichten gefahren werden, berichtet Boller. Es bestehe Bedarf bei Fachkräften in der Produktion und in der Elektrotechnik. Die Fachkräfte würden insbesondere vor dem Hintergrund benötigt, dass sich die Produkte des Unternehmens hin zur Lieferung von Komplettlösungen entwickeln.

Abbau betrifft Verwaltungstätigkeiten

Dies bedeute laut Boller auch: "Es wird an einigen Stellen im Unternehmen auf- und an anderen abgebaut." So würden beispielsweise Motorenentwickler zu Elektrofachkräften weitergebildet. Der Abbau betreffe Verwaltungstätigkeiten. Hier würden Aufgaben an den Konzern verlagert und Prozesse verschlankt. Hintergrund sei das Effizienzsteigerungsprogramm des Unternehmens. In diesem Zusammenhang seien beispielsweise auch die hergestellten Motorvarianten um 30 Prozent reduziert worden.

Arbeitsaufkommen enorm hoch

Teilweise anders sieht dies Thomas Bittelmeyer, Betriebsratsvorsitzender bei RRPS und MTU sowie stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat von RRPS. Richtig sei, dass die Betriebsvereinbarung bis 2020 betriebsbedingte Kündigungen ausschließe und die Möglichkeit vorsehe, bis zu 550 Arbeitsplätze abzubauen. Es stimme auch, dass die Auftragslage derzeit sehr gut und das Arbeitsaufkommen enorm hoch sei. "Es ist richtig, dass wir neues Personal suchen", betont der Betriebsratschef. Dem stimmt auch Helene Sommer, zweite Bevollmächtigte der IG Metall Bodensee-Oberschwaben und im Aufsichtsrat von RRPS, zu.

Gerüchte um weiteren Stellenabbau

Neben der Produktion gebe es aber auch im IT- und Finanzbereich Personalengpässe, sagt Thomas Bittelmeyer. Unklar sei zudem, welche Auswirkungen der Stellenaufbau auf die Vereinbarung zum möglichen Arbeitsplatzabbau hat, die zu einem Zeitpunkt getroffen wurde, als es RRPS/MTU nicht gut ging. Es gebe laut Bittelmeyer außerdem Tendenzen zur Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing), die bisher intern geleistet wurden. "Da gibt es bisher keine klare Aussage", sagt der Betriebsratsvorsitzende. Er berichtet zudem, er habe aus England, dem Sitz des Mutterkonzerns, gehört, dass es eine Forderung geben soll, 500 weitere Arbeitsplätze abzubauen. Ob dies aktuell sei, könne er nicht sagen. Im Januar soll es Gespräche mit der Geschäftsführung zur Sicherung des Standorts über den März 2020 hinaus geben.

Vor allem Fachkräfte werden gesucht

Gesucht werden aktuell nach Angaben von RRPS in der Produktion Maschinenbediener, CNC-Dreher/-Schleifer, Rohr- und Blechschlosser, Facharbeiter für Metallarbeiten, Materiallogistiker, Instandhalter für Maschinen und Prüfgeräte der Elektronikfertigung sowie Elektroniker/Elektrotechniker. Vor wenigen Tagen erhielten 80 Interessenten für diese Jobs Einblicke bei MTU Friedrichshafen. In anderen Bereichen sind rund 70 Stellen offen, etwa im Service, Vertrieb sowie in der Forschung und Entwicklung.

Geschäftszahlen Rolls-Royce Power Systems (RRPS) beschäftigt am Standort Friedrichshafen knapp 6000 Mitarbeiter, weltweit sind es rund 10 100. Der Umsatz von RRPS stieg 2017 um drei Prozent auf 3,33 Milliarden Euro. Dies waren rund 21 Prozent des Gesamtumsatzes des Mutterkonzerns Rolls-Royce. Der Gewinn lag 2017 mit 376 Millionen Euro 61 Prozent über dem aus dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2018 wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf über 1,6 Milliarden Euro. Für 2018 wird laut Unternehmen mit einem Umsatz von 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Der Gewinn konnte im ersten Halbjahr 2018 von 30 auf über 90 Millionen Euro gesteigert werden.

