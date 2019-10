Friedrichshafen 11. Oktober 2019, 18:07 Uhr

Die Rolls-Royce Power Systems AG hat für ihre Marke MTU ein Microgrid errichtet, ein lokales Energienetz. Doch in dem „Microgrid Validation Center“ genannten Bau wird nicht nur der Strom für ein MTU-Werk produziert. Es dient auch als Test- und Demonstrationszentrum. Wir zeigen, wie Microgrids funktionieren und was in dem neuen „Validation Center“ getestet wird.