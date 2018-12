Friedrichshafen – Elektromobilität ist in aller Munde und gilt als Antrieb der Zukunft. Bei ZF Friedrichshafen hat der Wandel von konventionellen Antrieben zu Hybrid- und schlussendlich Elektroantrieben bereits begonnen. Erst vor wenigen Tagen gab der Konzern bekannt, in den nächsten vier Jahren 800 Millionen Euro in den Leitstandort für Getriebetechnologie in Saarbrücken sowie weltweit 3 Milliarden Euro in die weitere Verbesserung und Elektrifizierung der ZF-Getriebetechnologie investieren zu wollen. Ein Baustein ist das 2016 begonnene Engagement in der Formel E mit dem Motorsportteam Venturi aus Monaco. "In der Formel E trifft sich das 'Who's who' der Automobilbranche", sagt Moritz Nöding, Leiter Motorsportkommunikation und Sponsoring bei ZF. In diesem Jahr setzt Venturi erstmals einen von ZF entwickelten elektrischen Antriebsstrang ein.

Rennwagen halten dank größerer Batterie erstmals das gesamte Rennen durch

Saisonauftakt ist am Samstag, 15. Dezember in Diriyya in Saudi Arabien. Erstmals kommen hier sogenannten Gen2-Fahrzeuge zum Einsatz, die unter anderem eine größere Batterie haben, sodass die Rennwagen das gesamte Rennen durchfahren können. Bisher war in der Mitte des Rennens ein Fahrzeugwechsel nötig.

Auch Felipe Massa für Venturi am Start

Einer, wenn nicht der prominenste Fahrer in der Formel E ist Felipe Massa beim Team Venturi. Hier bei dem Test in Valencia. | Bild: Shivraj Gohil/ZF Friedrichshafen AG

Bei Venturi lenken der Brasilianer Felipe Massa und der Schweizer Edoardo Morata die Venturi VFE-05. Das Modell wird auch noch zwei Mal bei dem Rennteam HWA Racelab als Kundenteam von Venturi eingesetzt. Die Fahrzeuge haben eine Leistung von 250 Kilowatt (knapp 400 PS), vom Reglement begrenzt, eine Beschleunigung von Null auf 100 Stundenkilometer in 2,8 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 280 Stundenkilometern.

Themen des Tages Die Zukunft ist elektrisch: Das macht die Formel E so besonders Das könnte Sie auch interessieren

Antriebsstrang mit Motor, Getriebe und Leistungselektronik

"Die Entwicklungsgeschwindigkeit im professionellen Rennsport ist enorm hoch. Da die Anforderungen an das Gesamtsystem lange Zeit offen waren, hatten wir in unserer Entwicklungsarbeit viele kurzfristige Änderungen und Designschleifen zu berücksichtigen", berichtet Tobias Hofmann, Technischer Projektleiter elektrischer Achsantrieb Formel E. „Entscheidend für den Erfolg war am Ende die gute konzernweite Zusammenarbeit. An der Entwicklung des Antriebsstrangs waren neben der Division E-Mobility auch ZF Race Engineering sowie die ZF-Vorentwicklung maßgebend beteiligt." Es ist der erste Antriebsstrang, den ZF rein für den Motorsport entwickelt hat. Der Strang umfasst den elektrischen Motor, ein neu entwickeltes Getriebe und die Leistungselektronik.

Der Venturi VFE-05 hat das höchstdrehende Getriebe, das ZF je gebaut hat. Es wurde in Friedrichshafen entwickelt und in Saarbrücken gebaut. | Bild: Toru Ishikawa/ZF Friedrichshafen AG

In der vergangenen Saison war bereits ein ZF-Getriebe im Fahrzeug von Venturi im Einsatz. "Um im Kampf um die besten Rundenzeiten wettbewerbsfähig zu sein, haben wir das Getriebe nochmals deutlich weiterentwickelt. Das neue Getriebe setzt erstmals auf ein Ein-Gang-Konzept sowie neue Materialien, wie zum Beispiel eine metallische Leichtbaulegierung für das Gehäuse. Mit dem neuen Konzept konnten wir nochmals eine deutliche Gewichtsersparnis von nahezu 40 Prozent im Vergleich zur Vorsaison erzielen. Zudem konnten wir mit unserem neuen Antriebsstrang den Wirkungsgrad spürbar steigern", erklärt Hofmann.

Regelungssoftware jahrelang in Serie erprobt

Neu entwickelt wurde nach Auskunft von Nöding auch der Inverter, die erste ZF-eigene Leistungselektronik mit Hochleistungs-Silicium-Carbid-Modulen. Das Gehäuse bestehe komplett aus Kohlefaserkunststoff (Carbon). Die Regelungssoftware sei jahrelang in der Serie erprobt und an die Anforderungen der Formel E angepasst worden.

Darüber hinaus liefert ZF seit Beginn der Kooperation Fahrwerkskomponenten an Venturi. „Neben unseren klassischen Kernprodukten im Motorsport, wie Stoßdämpfern und Kupplungen, wollen wir nun auch mit dem neuen elektrischen ZF-Antriebsstrang unsere Kompetenz im Spitzenmotorsport und insbesondere in der E-Mobilität unter härtesten Bedingungen unter Beweis stellen. Die Formel E ist dafür die optimale Plattform", sagt Norbert Odendahl, Geschäftsführer von ZF Race Engineering mit Sitz in Schweinfurt.