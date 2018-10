Reisen macht glücklich, da sind sich Sandra und Kilian Kopp aus Kluftern sicher. Am meisten beeindruckt war das Paar bisher von Nord-Norwegen in der Mittsommer-Zeit. "Das war definitiv das Beste, was wir jemals gesehen haben und wir werden die Eindrücke sicher bis zu unserem Lebensende nicht vergessen", ist sich Sandra Kopp sicher. Die Mitternachtssonne bei Hammerfest, der nördlichsten Stadt der Welt, habe die beiden einfach umgehauen. "Wir sind nachts spazieren gegangen und mussten die Sonnenbrille aufsetzen. Alles war in ein besonderes Licht getaucht und man kam sich vor wie in einer Parallelwelt."

Ein Jahr Planung für die große Reise

Zum Ziel hatten sich die Klufterner gesetzt, ihre ganze Tour auf Landstraßen zu fahren und Autobahnen komplett zu meiden. Im Vorfeld nahmen sie sich ein Jahr Zeit, um die große Reise zu planen. Über Finnland, wo sie nicht selten von Mücken geplagt wurden, erreichten die beiden das Baltikum. Hier erlebten sie den Straßenverkehr als echte Herausforderung. "Nach drei Monaten in Skandinavien, wo alle ganz gemütlich unterwegs sind, haben wir uns bei unserer Ankunft in Estland nur schwer an die Raserei gewöhnt." Überholt werde dort auch bei Gegenverkehr und sie seien ein paar Mal der Schnappatmung nahe gewesen.

Zur Mittsommerzeit wird die Nacht in Nord-Norwegen zum Tag: Um 23 Uhr scheint die Sonne immer noch auf Merzedes-Bus Knut, der Sandra und Kilian Kopp sicher durch Europa führt. | Bild: privat

Immer wieder erleben Sandra und Kilian Kopp unterwegs besondere Begegnungen mit Einheimischen und anderen Reisenden. "Toll war, als wir in Finnland Leuten geholfen haben, ihr Dauercamper-Domizil abzureißen. Dafür gab es den Schlüssel für die Sauna am Strand inklusive Holz zum Heizen und Schokolade als Dankeschön obendrauf", erinnert sich Kilian Kopp. In Polen war das Paar absolut beeindruckt von der Freundlichkeit der Menschen. "Die Menschen sind offen, freundlich und wir hatten viele nette Begegnungen." Überhaupt habe ihnen Polen sehr gefallen und einen tiefen, positiven Eindruck hinterlassen.

Leben auf wenigen Quadratmetern im Bus

Mit dem Leben auf wenigen Quadratmetern im Bus hat das Paar überhaupt keine Probleme. "Wir gehen uns nicht auf die Nerven, ganz im Gegenteil. Wir sind in den vergangenen Monaten noch mehr zusammengerückt", erzählt Sandra Kopp. Zum Wohlfühlen habe auch das hervorragende Wetter beigetragen, in dem die Natur rund um den Bus zum großen Wohnzimmer wird. "In fünf Monaten hatten wir auf unserer Reise gerade mal fünf halbe Tage schlechtes Wetter, das heißt, wir lebten vor allem draußen." So was wie Reisealltag und Routine kennen sie nicht. Alle paar Tage fahren sie weiter, um neue Orte zu entdecken. So sei jeder Tag anders. "Klar, wir stehen auf, frühstücken, gehen Gassi mit dem Hund und überlegen was wir machen – eine Stadt besichtigen, wandern, Boot fahren, faulenzen", berichtet Kilian Kopp.

Die Füße in Richtung Mitternachtssonne: Diese Eindrücke und das ganz besondere Licht werden Sandra und Kilian Kopp ihr Leben lang nicht vergessen. | Bild: privat

Im Voraus planen die beiden höchstens zwei Tage. Den Rest lassen sie laufen. "Und das macht unheimlich Spaß. Keine Regeln, keine Pläne, wir leben in den Tag und nehmen den nächsten so wie er kommt", ergänzt Sandra Kopp. Wirkliches Heimweh hatten sie bis jetzt noch nicht. "Zugegeben, nach fünf Monaten vermisst man schon mal die Familie oder einen netten Plausch mit Freunden", gibt Sandra Kopp zu. Nichtsdestotrotz nimmt ihre Reiselust eher zu, treffen sie unterwegs doch immer wieder Langzeit-Reisende, mit denen sie sich austauschen. "Es gibt noch so viel zu sehen, die Welt ist toll!"

Bald geht es nach Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Griechenland

Aktuell sind die Kopps in Tschechien. Von dort geht es nach Ungarn, Rumänien und Bulgarien nach Griechenland, wo sie Verwandte und Bekannte besuchen werden. Zum Überwintern soll es mit der Fähre auf die Insel Kreta gehen. Über Albanien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich sollen die Räder im Frühjahr wieder in Richtung Heimat rollen. Das bisherige Fazit der beiden Weltenbummler ist, dass sich alles viel einfacher gestaltet als erwartet. Die Menschen würden ihnen freundlich begegnen und bisher seien sie noch in keiner brenzligen Situation gewesen. "Reisen macht Spaß! Es gibt so viel zu sehen und zu erleben. Reisen erweitert den Horizont und macht glücklich", sind sich die beiden einig.

Der Blog zur Europareise Wer mehr über die spannende Europareise abseits der gängigen Routen von Sandra und Kilian Kopp aus Kluftern erfahren möchte, sollte sich im Internet ihren Blog mit vielen Fotos ansehen. Hier berichten sie regelmäßig von ihren Erlebnissen und Eindrücken. Aber Vorsicht: Fernweh nicht ausgeschlossen! www.vakantio.de/happyhippieonatour

