Friedrichshafen vor 1 Stunde

Rauch im Motorraum: MS Lindau muss in Hafen geschleppt werden

Schreckmomente für 18 Menschen an Bord: Auf der MS Lindau kam es am Sonntagagend vor Friedrichshafen zu Rauch im Motorraum. Das Kursschiff musste von der MS Schwaben in den Hafen geschleppt werden.