Friedrichshafen vor 4 Stunden

Ralph Siegel holt sich für sein Musical Inspiration im Zeppelin Museum

Wo sonst könnte man besser nach historischen Details und kleinen Anekdoten für ein Zeppelin-Musical recherchieren als in der 4000 Quadratmeter großen Luftschifffahrtsammlung des Zeppelin Museums? So oder so ähnlich dachte es sich wohl Ralph Siegel und stattete dem Museum am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seinem Team einen Besuch ab. Premiere des Musicals ist im November im Festspielhaus Füssen.