Friedrichshafen vor 4 Stunden

Rätselhafte Flüssigkeit an Wohnungstür sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz

Ein unbekannter Täter hat eine Wohnungstür in der Oberhofstraße in Friedrichshafen mit einer stinkenden Flüssigkeit besprüht. Die Bewohnerin und ihr Sohn mussten sich in der Folge in ärztliche Behandlung begeben. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, lässt sich nach Polizeiangaben nicht mehr genau bestimmen.