Nach Angaben der Polizei vor Ort war ein älterer Radfahrer in den Kreisverkehr eingefahren. Eine Autofahrerin, die von der B31 in das Rondell am Graf-von-Soden-Platz einfuhr, übersah den Mann. Er prallte frontal auf den Wagen, danach mit dem Kopf auf die Straße, sein Helm wurde davon geschleudert. Auch der Rettungshubschrauber wurde nach Angaben der Polizei angefordert.