Seit zwei Schuljahren arbeiten KMG-Schüler der achten und neunten Klassen an der Metallskulptur mit Weidenhülle im Rahmen des Projekts Kooperative Berufsorientierung (Koobo). Mit im Boot sind die Handwerkskammer Ulm, die Wissenswerkstatt Friedrichshafen und Handwerksbetriebe.

„Mit einem Computerprogramm haben wir geplant, wie die Skulptur aussehen soll“, berichtet Philip Kruschwitz (13). Interessant sei auch der Besuch bei der Firma Metallbau Arnold in Friedrichshafen gewesen. „Sie erstellten die Innenkonstruktion der Skulptur“, weiß Philip.

Auch Workshop im Schweißen gehört dazu

Aaron Ansmann (14) hat der Workshop im Schweißen in der Wissenswerkstatt besonders gut gefallen. Er war die Basis für die Metallarbeiten an der Skulptur, für die die Firma Gramm Metallbau, ebenfalls aus Friedrichshafen, den Schülern den Platz zur Verfügung stellte. „Mir macht das Auskleiden der Baustahlgitter mit den Weidenruten besonders viel Spaß“, sagt Klara Pfisterer (14). Aber auch das Schweißen und die Planung mit dem 3D-Programm seien gute Erfahrungen für sie gewesen.

Viele Gymnasialschüler hätten das Berufsziel Ingenieur

Genau um diese Erfahrungen geht es beim Koobo-Projekt. „Die Schüler erhalten Einblicke in die reale Arbeitswelt und lernen handwerkliche Berufe kennen“, erklärt Ulrike Zinser, bei der Handwerkskammer Ulm im Bereich Nachwuchswerbung tätig. Viele Gymnasialschüler hätten das Berufsziel Ingenieur. „Da ist es gut, wenn sie schon mal konkret erfahren haben, welche Arbeiten damit verbunden sind.“

Für das vom Europäischen Sozialfond, der Agentur für Arbeit und dem Kultusministerium geförderte Koobo-Projekt müssen sich die Schulen bewerben. Bis jetzt ist das KMG das einzige Gymnasium in Friedrichshafen, das bei Koobo dabei ist. Für die Schüler ist die Teilnahme freiwillig. „Einmal im Monat haben sie sich für drei bis vier Stunden getroffen, um am Kokon zu arbeiten“, berichtet Zinser. Vier Schülern hätte es sogar so gut gefallen, dass sie über zwei Schuljahre dabei gewesen seien.

Für Schulsozialarbeiter Marco Eckle ist besonders wichtig, dass die Schüler den Prozess der Skulptur von der ersten Planung bis zur Fertigstellung erlebt haben. „Das sind wertvolle und weitreichende Erfahrungen, die bis in die eigene Berufsfindung hineinwirken“, ist er sich sicher. Nebenbei hätten sie auch gelernt, dass es sich lohne, an einer Sache dranzubleiben und durchzuhalten. „Das Projekt wird den Schülern mit Sicherheit in Erinnerung bleiben.“