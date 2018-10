von Julian Singler

Seit Anfang des Monats haben es Unbekannte im Bodenseekreis mindestens zehn Mal versucht, in Häuser, Wohnungen oder Geschäfte einzudringen. Manchmal scheiterten sie, in den meisten der im Oktober in den Berichten der Polizei aufgeführten Fälle waren die Täter aber erfolgreich. Die früh einsetzende Dämmerung nutzen Einbrecher häufig, bestätigt Tatjana Deggelmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage dieser Zeitung.

Oft bleibt es beim Versuch

Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle in Friedrichshafen ist nach Angaben des Polizeipräsidiums von 48 im Jahr 2016 auf 13 im vergangenen Jahr gesunken. In zehn Fällen davon blieb es beim versuchten Einbruch. Zum Vergleich: Der Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre lag laut Polizei bei 44 Fällen. In den vergangenen zehn Jahren betrug dieser Mittelwert 42. Auch im gesamten Bodenseekreis gingen die Delikte von knapp 150 (2016) auf 101 Fälle im vergangenen Jahr zurück. In Immenstaad wurden 2016 zwei Wohnungseinbruchdiebstähle gemeldet, im Jahr 2017 keiner. Aber: "Sowohl in Friedrichshafen als auch Immenstaad ist bei den Zahlen für 2018 eine leichte Tendenz nach oben zu verzeichnen", heißt es seitens der Polizei weiter.

Fenster und Haustüren sollten immer abgeschlossen werden. | Bild: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Im Oktober war die Beute, die Einbrecher im Bodenseekreis gemacht haben, nicht immer unbedingt üppig. Ohnehin viel schwerer wiegen oft psychologische Aspekte. In erster Linie sind Einbrüche nach Polizeiangaben ein Eindringen in die Intimsphäre. Betroffenen gebe die Polizei den Tipp, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Täter versuchen es häufig über Fenster

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist das Augenmerk auch wieder verstärkt auf den Einbruchschutz gerichtet. "Investitionen in die Sicherung des Hauses oder der Wohnung sowie gewisse Verhaltensweisen bieten Schutz vor Einbrüchen", sagt Alfred Härle vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz. Für Nachrüstungen im Wohnbereich empfiehlt er die Beauftragung einer Fachfirma. Über 80 Prozent der Einbrecher dringen nach Angaben von Härle über Fenster, Balkon- oder Terrassentüren ein. Sieben Prozent kommen durch den Keller. Dabei gibt es laut des Beamten zwei Varianten des Einbruches. Meistens verschaffen sich Kriminelle durch Aufhebeln Zugang zum Wohnbereich. In deutlich weniger Fällen werden Scheiben eingeschlagen, um an den Griff zu gelangen.

Unterstützung beim Sichern der eigenen vier Wände bietet die Stadt Friedrichshafen, die den Einbau einbruchshemmender Fenster und Türen bezuschusst. "Das Angebot wird gut angenommen", sagt Verwaltungssprecherin Andrea Kreuzer. 2017 gingen ihr zufolge 21 Anträge ein, in diesem Jahr waren es bislang 16. Das jährliche Budget von 25 000 Euro sei nahezu ausgeschöpft. Ab Januar werden neue Zuschüsse gewährt.

Tipps zum Schutz vor Einbrechern Alfred Härle vom Polizeipräsidium Konstanz gibt Tipps, wie ungebetene Gäste ferngehalten werden können: Fenster zwingend zusätzlich sichern. Ohne zusätzliche Verstärkungen der Mechanik lassen sich Fenster oder Terrassentüren schnell aufhebeln und öffnen. Verstärkte Fensterrahmen machen laut Härle absolut Sinn. Mit dem eigenen Verhalten kann der Bewohner einem Einbruch vorbeugen. Nach außen hin sollte stets der Eindruck eines bewohnten Hauses vermittelt werden. Bei vielen Einbrüchen sind Gebäude unbeleuchtet. Dadurch wird Unbekannten das Signal übermittelt: Niemand ist zuhause. Eine räumliche und zeitliche Variation bei der Beleuchtung sollten Nutzer von Smart-Home-Lösungen, die das Licht beispielsweise per Handy regeln, einhalten. Sämtliche Fenster und auch die Haustüre bei jedem Verlassen abschließen. Das gilt auch, wenn der Bewohner des Hauses oder der Wohnung nur für kurze Zeit weg ist. Ein gut gepflegtes Nachbarschaftsverhältnis ist ebenfalls wichtig. So kann sich regelmäßig miteinander abgesprochen werden – etwa bei Urlauben oder sonstigen Abwesenheiten. Informationen im Internet:

http://www.k-einbruch.de

