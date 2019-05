Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Fahrradfahrer. Laut Polizeibericht fuhren 24 Radfahrer nicht in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Vier Radler erwischten die Beamten beim Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt, neun fuhren bei Rot über die Ampel.

Wir die Polizei berichtet, müssen sie nun mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld rechnen. Laut Mitteilung waren aber viele der beanstandeten Radfahrer nicht einsichtig. Die Polizei will in Zukunft verstärkt den Radverkehr überwachen und möchte nach eigenen Angaben auch die Verkehrsmoral verbessern.