In einer am Donnerstag veröffentlichten Meldung warnt das Regierungspräsidium Tübingen vor der Einnahme des als rein natürlich bezeichneten Nahrungsergänzungsmittels, das unter der Bezeichnung „Rammbock“ unter anderem über den Internethandel und Wettbüros vertrieben worden sei.

Einnahme kann schlimmstenfalls tödliche Wirkung haben

Das Produkt enthält der Warnmeldung zufolge den Wirkstoff Sildenafil, der zur Behandlung von Erektionsstörungen des Mannes eingesetzt wird und der nur nach vorheriger ärztlicher Verordnung eingenommen werden darf. Der Wirkstoff, der in den angegebenen Inhaltsstoffen nicht aufgeführt sei, sei zudem in einer erhöhten Dosierung festgestellt worden. "Die Einnahme des Mittels kann zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und schlimmstenfalls tödliche Wirkung haben", so das RP.

Besitzer sollen Mittel entsorgen

Beim Regierungspräsidium wird davon ausgegangen, dass das Mittel bundesweit vertrieben wurde. Wer im Besitz von "Rammbock" sei, solle das Mittel über den Hausmüll entsorgen, teilt das Regierungspräsidium weiter mit.

Ermittlungen gegen Geschäftsführer einer Vertriebsfirma in Friedrichshafen

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermitteln wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz gegen den Geschäftsführer einer Vertriebsfirma mit Anschrift in Friedrichshafen. Wie die Ermittlungsbehörden am Freitag mitteilten, wurden bei einer Durchsuchung der Geschäftsräume am Donnerstag mehr als 11 000 Verpackungseinheiten des Produkts "Rammbock" sichergestellt.