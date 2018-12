Die beiden Brände sind nach Angaben von Polizeisprecher Markus Sauter nahezu gleichzeitig ausgebrochen. Im Parkhaus am See standen am Sonntagmorgen nach 5 Uhr mehrere Fahrzeuge in Flammen. Nur wenige Schritte entfernt brannte es in einem Raumausstatter-Geschäft in der Karlstraße. "Das Geschäft ist im Erdgeschoss vollständig ausgebrannt", so Sauter. In beiden Fällen gehe die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Näheres zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wenige Meter vom Parkhaus am See entfernt brannte es am Sonntagmorgen auch in diesem Geschäft in der Karlstraße. | Bild: Christina Bömelburg

Aus dem Haus in der Karlstraße, in dem mehrere Wohnungen sind, wurden acht Personen evakuiert. Vier der Bewohner mussten vor Ort vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen war mit Unterstützung der Wehren von Eriskirch und Immenstaad vor Ort, nach Polizeiangaben mit insgesamt rund 90 Einsatzkräften.

Lagerhalle beim Stadtbahnhof brennt gegen Mitternacht aus

Die Brände in den frühen Morgenstunden waren nicht der erste Löscheinsatz in dieser Nacht. Als die Häfler Feuerwehr alarmiert wurde, hatten nach Angaben von Stadtbrandmeister Louis Laurösch um die 70 Einsatzkräfte gerade erst einen Löscheinsatz beendet. Gegen Mitternacht sei eine größere Lagerhalle der Bahn in der Nähe des Stadtbahnhofs ausgebrannt. "Die Kräfte waren noch keine Stunde zurück in der Wache, als wir erneut ausgerückt sind", so Laurösch.

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag versuchte ein Unbekannter, mit einem Blumenkübel die Schaufensterscheibe des Waffenladens in der Schanzstraße einzuwerfen, wie Polizeisprecher Markus Sauter bestätigt. Ob ein Zusammenhang mit den Brandstiftungen bestehe, sei derzeit noch völlig ungeklärt.

Wer gegen 5 Uhr Verdächtiges in der Karlstraße oder der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0 75 41/70 10.