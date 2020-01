Seit 12. Januar sind zunächst unbekannte Täter mehrfach bei einem Autoverwerter in der Benzstraße in Meckenbeuren eingebrochen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Einbrecher an verschiedenen Kraftfahrzeugen verschiedene Teile abgebaut. Neben Kotflügeln, einer Motorhaube, mehreren Katalysatoren und einer Stoßstange wurden weitere Gegenstände im Wert von circa 5000 Euro gestohlen.

Polizei umstellt Firmengelände bei neuerlichem Einbruch

Als die den Behörden zufolge vermutlich gleichen Täter am Mittwoch gegen 3 Uhr erneut einbrachen, lösten sie einen Alarm aus. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, umstellte das Firmengelände und konnte auf der Gebäuderückseite einen 45-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters, fanden die Beamten Diebesgut aus den zuvor begangenen Einbrüchen, heißt es weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der gegen den 45-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete.

Mutmaßlicher Täter hatte einen Komplizen

Anhand von Videoaufzeichnungen des Geschädigten steht den Ermittlungsbehörden zufolge fest, dass der Tatverdächtige einen Komplizen hatte, von dem folgende Personenbeschreibung vorliegt: 35 bis 45 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftig, bekleidet mit einer Arbeitshose, einer hellen Jacke mit dunklem Kragen und zweifarbigen Schuhen.

Personen, die im Zeitraum bis 22. Januar verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Benzstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Mittäter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meckenbeuren 0 75 42/9 43 20 zu informieren.