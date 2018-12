Friedrichshafen vor 4 Stunden

Platz drei beim landesweiten Wettbewerb: Die Schülerzeitung der Tannenhag-Schule überzeugt die Jury

Das Kultusministerium in Stuttgart zeichnet am vergangenen Freitag 13 von 70 teilnehmenden Schülerzeitungs-Redaktionen aus. Alle Preisträger nehmen nun auch am bundesweiten Wettbewerb teil