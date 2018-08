von Mona Lippisch

Marie kann ihren Blick kaum abwenden. Einen Wassereimer nach dem anderen schüttet sie in das aufgebaute Tunnelsystem. Zwischendrin Bälle jeglicher Farben. Wer dort nicht nass wird, macht etwas falsch. "Es ist total super. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist toll", findet Marie. Die Neunjährige ist eines von 118 Kindern, die bei den Häfler Spielehausferien mitmachen.

Die neunjährige Marie (rechts) hat Spaß am Spiel mit dem Wasser. Sie ist bereits zum dritten Mal bei den Häfler Spielehausferien im Sommer dabei. Bild: Mona Lippisch | Bild: Lippisch, Mona

Nicht nur auf dem Hof tummeln sich die Sechs- bis 13-Jährigen. Auch im Spielehaus selbst herrscht Betrieb. Lisa und Evelina haben es sich in der Kunstwerkstatt bequem gemacht. Die beiden Achtjährigen filzen. "Mit warmen Wasser und Seife machen wir die Filzwolle formbar", erklärt Evelina. Und Lisa wirft ein: "Dabei darf die Folie nicht vergessen werden, die wir auf den Filz legen. Damit klappt's besser." Am Ende sollen die Mädchen zwei kleine Taschen in den Händen halten. "Ich schenke sie meiner Mami", sagt Evelina. Lisa will ihre Tasche selbst behalten.

Beim Filzen bleiben die Hände von Evelina nicht trocken. | Bild: Lippisch, Mona

Mit etwas ganz anderem ist derweil Noah beschäftigt. Der Achtjährige trägt eine Sicherheitsbrille und eine viel zu große Schürze. Um ihn herum qualmt und raucht es. In der Luft liegt der Geruch von Kohle. Hämmer klingen. Noah ist in der Schmiedewerkstatt. Dort formt er einen Zauberstab für den Garten. "Erst einmal machen wir den Eisenstab ganz heiß. Dann können wir ihn biegen", erklärt Noah. Ist der Stab in sich gedreht, wird er mit kleinen Kugeln verziert. Unterstützung bekommt der Achtjährige von Luca Licata, der gerade seine Ausbildung im Spielehaus macht.

Damit sich Noah nicht verbrennt, trägt er Handschuhe, Schürze und Brille. Luca Licata, Azubi im Spielehaus, hilft dem Achtjährigen beim Hämmern. | Bild: Lippisch, Mona

15 Helfer und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Spielehausferien reibungslos ablaufen – darunter Schüler, Studenten und Azubis. "Einige waren früher sogar selbst hier", sagt Heike Strudel. Sie ist verantwortlich für das Ferienprogramm, das diesen Sommer komplett ausgebucht ist. "Schon zum Jahresbeginn bekommen wir Anmeldungen." Gefragt seien auch die Ausflüge, die im Rahmen des Sommerferienprogramms angeboten werden. So geht es kommende Woche etwa in die Wissenswerkstatt und zum Bauer Wolpold. Außerdem steht ein Besuch auf die Reitanlage Hepbach bei Markdorf auf der Agenda.

