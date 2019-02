Die Pubertät ist eine fiese Zeit, nicht nur für Eltern, die ihre Jungs kaum mehr wiedererkennen. Sie gebärden sich streitlustig, aggressiv, übermütig und rüpelhaft. Im Grunde probieren die "kleinen Machos" Rollenbilder aus, die sie für typisch männlich halten oder in den Medien als solche präsentiert bekommen – ohne genau zu wissen, was "Mann sein" überhaupt bedeutet.

Bogenschießen? Die 13- bis 15-Jährigen sollen sich in der Phönixzeit ausprobieren können. | Bild: Tim Peschke

"In dieser Phase sind männliche Bezugspersonen besonders gefragt", sagt Dario Schüssler. Umso mehr, da die Kindheit oft stark von Frauen geprägt wird, ob von der Mutter zu Hause oder den Lehrerinnen in der Grundschule. Schüssler ist ein erfahrener Erlebnis- und Wildnispädagoge, der an einer Förderschule in Friedrichshafen arbeitet. Sein Herzensprojekt aber ist Phönixzeit, das jetzt im März zum ersten Mal am Bodensee startet.

Hinter dem mystischen Begriff steht eine Zeit des Wandels. Es geht um den Abschied vom Kindsein und um die Initiation in die Welt der Männer, die in Naturvölkern normal ist. Dario Schüsslers Verein will diesen Meilenstein für Jungs auch in der zivilisierten Welt setzen. Er bietet eine Entdeckungsreise in der Natur von März bis September für Jungs zwischen 13 und 15 Jahren an – fünf teils mehrtägige Treffen, an denen verschiedenste Themen rund ums Mann-Werden besprochen werden.

Zeit für Wildnis in der Natur

"Wir bieten den Jungs Zeit und Raum, sich selbst neu kennenzulernen. Es geht nicht darum, männliche Rollenbilder zu bestätigen. Jeder soll seinen eigenen Weg finden", erklärt der Mittdreißiger, der dafür den Verein Phönix Bodensee gegründet hat. Den tragen inzwischen zehn Männer, die nicht alle Pädagogen sind, sondern auch Sozialarbeiter, sportlich oder musikalisch ambitioniert. Ihr Credo: Hilf Jungen und Männern, Orientierung und Rückhalt zu finden, Talente und Stärken zu entdecken, Selbstwert zu entwickeln – draußen in der Natur.

Feuer ohne Hilfsmittel machen oder einen Lagerplatz bauen gehört zum Programm bei den Phönixtagen. | Bild: Verein Phönixzeit

Das Erlebnis Wildnis ist der Dreh- und Angelpunkt für die "Phönixzeit". Alle Treffen finden draußen statt. "Viele Jungs sitzen zu Hause nur noch vor PC und Konsole. Hier wird der Drang nach Abenteuer ausgelebt, nicht mehr in der realen Welt", sagt Dario Schüssler. Feuer machen, ein Lager bauen, schnitzen, im Wald übernachten: Die Natur bietet in der Phönixzeit den Raum, sich auszuprobieren, ein Stück weit auszutoben.

Doch im Zentrum steht der offene Austausch. Die Erwachsenen bieten sich als Gesprächspartner an, um "unter Männern" über das zu reden, was die Jungs beschäftigt. "Wir öffnen uns mit unserer eigenen Erfahrungswelt, ohne Tabus", erklärt Dario Schüssler.

Gespräche "unter Männern"

Da geht es um Grenzerfahrungen und Ängste, den Unterschied zwischen Genuss und Sucht, wie man sich in der Gruppe verhält. Auch Liebe, Sex und die Veränderungen des Körpers werden besprochen, Reizthemen für Eltern wie Pornos oder Sextoys nicht ausgespart. "Es geht auch darum, Scham oder homophobe Vorurteile abzubauen, Tabus zu brechen", sagt Dario Schüssler. Es ist ein Grund, warum Mädels nicht dabei sind, weil Jungs in deren Gegenwart "völlig anders ticken".

Die Familie behält in der Phönixzeit eine starke Rolle. Wenn sich die sechs bis zehn Jungs pro Gruppe kennenlernen, sind die Eltern dabei. "Viele sind dann erst einmal schwer begeistert, auch weil sie feststellen, dass andere Eltern haargenau die gleichen Probleme haben. Aber wir akzeptieren nur das 'Ja' des Jungen für die Teilnahme", erklärt Dario Schüssler die Regeln. Die Rolle des Teenagers in seiner Familie, die Beziehungen untereinander sind Thema des ersten Treffens. Hier bekommen die Jungs auch den Auftrag, einen männlichen Paten in ihrem Umfeld zu suchen, der ihn auf diesem Weg zum jungen Mann begleitet. "Er soll Ansprechpartner für seinen Schützling sein, wenn die Phönixzeit vorbei ist und mit diesen Erfahrungen etwas anfangen kann."

Eine Zeremonie zum Abschluss

Abschluss der Phönixzeit ist eine viertägige Auszeit in der Natur, in der die Jungen von ihren Eltern zeremoniell an das Phönixteam übergeben werden. Dann sollen sie sich mit ihrem bisherigen Dasein beschäftigen und mit ihren Vorstellungen für ihr künftiges Leben. Vier Tage ohne Handy? "Das haben die nach zwei Tagen vergessen", meint Dario Schüssler lachend. Am Ende kehren die jungen Männer, feierlich begleitet von einem Ritual, zu ihren Familien zurück, die anschließend zu einem Fest eingeladen sind.

Die abschließenden Phönixtage finden an einem Wildnisplatz an den Ausläufern des Gehrenbergs mit einer mongolischen Jurte im Zentrum statt. | Bild: Verein Phönixzeit

Wie wichtig diese "Jungenarbeit" und wie groß die Lücke dafür ist, hat Dario Schüssler als Rückmeldung aus den Schulen erhalten. Am Karl-Maybach-Gymnasium fand bereits ein Tag unter dem Motto "Natur und Erlebnis für Jungs" statt, weitere auch an anderen Schulen sollen folgen. Der Tag kam so gut an, dass die Flyer für die Phönixzeit dort schnell vergriffen waren. Und was kostet das Ganze: "Was sich eine Familie leisten kann. Wir wollen die Unkosten decken, nichts daran verdienen", sagt der Wildnispädagoge.