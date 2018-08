von SK

Das Parkhaus neben dem Häfler Sportbad öffnet bereits Ende September und damit passend zum Start der Volleyball-Saison in der ZF-Arena. „Die letzten Arbeiten stehen noch an, einen genauen Eröffnungstag haben wir noch nicht“, sagt Stephan Senftleben, Sprecher des Betreibers, dem Stadtwerk am See. Mehr als 13 Millionen Euro seien in das Parkhaus investiert worden, das mit 420 Stellplätzen und acht Ladestationen für Elektroautos ausgestattet ist.

Die Gebühren für das neue Parkhaus sind günstiger als in der Innenstadt. „Tagsüber kostet jede angefangene Stunde 1 Euro“, sagt Senftleben. Ab 20 Uhr zahlen Nutzer nur noch 50 Cent. In den Parkhäusern in der Häfler Innenstadt kostet jede angefangene halbe Stunde 90 Cent. Damit ist das Parken am Sportbad etwa halb so teuer. Neben den Standardtarifen bietet das Stadtwerk am See außerdem Dauerparkkarten für 60 Euro im Monat an. Neu ist das sogenannte „Werktags-Abo“. Damit können Autofahrer das Parkhaus montags bis samstags bis zu 12 Stunden am Tag nutzen. Das Abo kostet 40 Euro im Monat.

Bleibt Parken am Bodenseecenter kostenlos?

Doch was passiert mit dem Parkplatz beim Bodenseecenter, auf dem Kinobesucher, Kunden von Kaufland, Obi und Co. bisher kostenfrei parken konnten? So wird es zumindest vorerst auch bleiben. Nach Informationen der Hausleitung habe man über eine Bewirtschaftung der rund 1400 Stellplätze auf mehreren Ebenen zwar nachgedacht. In Frage käme beispielsweise, den Kunden des Bodenseecenters dann eine Zeitgutschrift auf die Parkgebühr zu gewähren. Doch die Händlergemeinschaft des Einkaufszentrums sehe derzeit mehr Nach- als Vorteile. Zumal mehrere Schrankenanlagen nötig wären, um die Zufahrten zu dem großen Parkareal abzuriegeln. Deshalb habe man sich entschlossen, erst einmal abzuwarten. Interessant werde das Parkverhalten in diesem Areal ohnehin erst, wenn das neue Sportbad im nächsten Jahr öffnet. Dann wird sich zeigen, wie viele Badegäste trotz der deutlich günstigeren Preise im Parkhaus ihr Auto lieber doch gratis auf dem benachbarten Parkplatz abstellen.

