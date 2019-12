von Mona Lippisch

Das Sportbad neben der Volleyballarena hat im Juni eröffnet, das angrenzende Parkhaus ist bereits seit Oktober 2018 in Betrieb. Seitdem wird es allerdings so gut wie gar nicht genutzt. Bei einem Rundgang fällt auf: Das obere der drei Parkdecks ist komplett leer. Kein einziges Auto steht auf den Stellplätzen. Auf dem unteren Deck sind zwölf Plätze belegt, auf dem mittleren fünf – von insgesamt 420 Plätzen.

Auslastung im geringen einstelligen Bereich

Für das Stadtwerk am See und ihre Tochtergesellschaft, die Technischen Werke Friedrichshafen (TWF), ist die schlechte Auslastung ein tägliches Problem – das der TWF als Betreiber sehr teuer zu stehen kommt.

Das neue Sportbad und das dazugehörige Parkhaus aus der Luft betrachtet. | Bild: Stadtwerk am See

„Die Auslastung der Parkplätze liegt im geringen einstelligen Bereich“, wird Stadtwerk-Pressesprecher Sebastian Dix konkret. In dieser Kalkulation enthalten sind alle Parkvorgänge von Januar bis einschließlich September 2019. Etwa 20 000 Mal parkten Autos in diesem Zeitraum. In den ersten Betriebsmonaten von Oktober bis Dezember 2018 war das Parken gratis, weshalb keine Statistik geführt wurde, erklärt Dix.

Friedrichshafen 31,5 Hektar nur fürs „Heilig‘s Blechle“ mitten in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Umgerechnet auf die 420 Parkplätze bedeuten diese Zahlen: Täglich wurden durchschnittlich nur acht Plätze genutzt. Die Auslastung betrug demnach gerade einmal zwei Prozent.

Verluste in mittlerer sechsstelliger Größenordnung

Dass das auf die Bilanz schlägt, bestätigt Stephan Senftleben, Sprecher der TWF, auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Als Eigentümer des Parkhauses am Sportbad verzeichnen die Technischen Werke allein mit diesem Parkhaus jährlich Verluste in mittlerer sechsstelliger Größenordnung.“ Mit anderen Worten: Rund eine halbe Million Euro macht die TWF mit dem Parkhaus jährlich Verlust. Für dessen Bau wurden mehr als 13 Millionen Euro investiert.

432 Parkplätze sind baurechtlich vorgeschrieben

Doch wieso wurde ein so großes Parkhaus überhaupt gebaut, wenn der Bedarf nicht vorhanden ist? Wie die Häfler Stadtverwaltung mitteilt, musste für den Bau des neuen Schwimmbades ein Stellplatznachweis erbracht werden. „Die Berechnung der notwendigen Stellplätze wird vorgeschrieben“, erklärt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt.

Die baurechtliche Anordnung habe ergeben, dass man 432 Stellplätze brauche. 20 Stellplätze direkt an der ZF-Arena habe man anrechnen können. Die verbleibenden 412 Plätze wurden mit dem Parkhaus realisiert.

Daten zum Parken Das Parkhaus Sportpark grenzt an das neue Sportbad. Ein- und Ausfahrt sind rund um die Uhr möglich. Im Parkhaus gibt es acht öffentliche und kostenlose Ladestationen für Elektroautos.

Kosten: Besucher parken die ersten 30 Minuten kostenlos. Von 7 bis 20 Uhr kostet jede angefangene Stunde 1 Euro. Zwischen 20 und 7 Uhr kostet jede angefangene Stunde 50 Cent – Parkhausnutzer zahlen in dieser Zeit höchstens 3 Euro. Wer den ganzen Tag im Parkhaus parkt, zahlt 8 Euro.

Dauerparker: Der Monatsbeitrag für Dauerparker beträgt 60 Euro. Das sogenannte „Werktags-Abo“ (montags bis samstags für zwölf Stunden am Tag) kostet 40 Euro.

Eine Lösung, um das leer stehende Parkhaus für Autofahrer attraktiver zu machen, gibt es bisher nicht. Zwar zahlen die Nutzer hier deutlich weniger als in den anderen Parkhäusern, aber das Preisargument zieht offenbar nicht. Zum Vergleich: In den Parkhäusern „Am See“ oder „Altstadt“ kostet die halbe Stunde tagsüber 90 Cent, die Tagespauschale 15 Euro. Im Sportbad zahlt man für die halbe Stunde 50 Cent, für den ganzen Tag 8 Euro.

Auslastung von mehr als zehn Prozent aktuell unrealistisch

„Solange die Parkplätze rund um das Bodensee-Center unbegrenzt kostenlos sind, ist eine Auslastung von mehr als zehn Prozent im Parkhaus Sportbad unrealistisch“, schätzt Sebastian Dix. Ihm ist auch bewusst, dass Touristen, die in die Innenstadt oder zum See wollen, nicht im Parkhaus am Sportbad parken.

Wenzel Massag lädt sein Elektroauto auf, während er das Sportbad besucht

Einer der wenigen Autofahrer, die das Parkhaus regelmäßig nutzen, ist Wenzel Massag. „Ich komme zwei bis drei Mal in der Woche nach der Arbeit zum Schwimmen her und parke immer im Parkhaus“, erzählt der 28-Jährige. Für ihn hat das einen entscheidenden Vorteil: Er kann hier sein Elektroauto kostenfrei aufladen.

Wenzel Massag nutzt die Möglichkeit, im Parkhaus am Sportbad kostenfrei sein Elektroauto aufzuladen. | Bild: Mona Lippisch

„Wenn ich etwa eine Stunde schwimmen gehe, spare ich sogar trotz Parkhausgebühr“, freut sich Massag. Er sagt aber auch: Ohne Elektroauto würde er das Parkhaus nicht nutzen.

Adriana Szabo parkt kostenlos am Bodensee-Center

Die Häflerin Adriana Szabo hat kein Elektroauto und bevorzugt deswegen den kostenfreien Parkplatz am Bodensee-Center. „Ich parke dort, wenn ich einkaufen gehe, aber auch, wenn wir mit der Familie schwimmen gehen. Die paar Meter kann man ja wirklich laufen“, sagt Szabo.

Adriana Szabo ist mit ihrem Sohn Leonard zum Einkaufen am Bodensee-Center. Dort parkt die Häflerin auch, wenn sie mit der Familie schwimmen geht. | Bild: Mona Lippisch

Gespräche zwischen Stadt, TWF und Bodensee-Center dauern an

Wie Monika Blank mitteilt, sind Stadt und TWF seit zwei Jahren in Gesprächen mit Vertretern des Bodensee-Centers. „Wir empfehlen eine Stellplatzbewirtschaftung“, sagt Blank. Ziel sei es, sogenannte „Fremdparker“ vom Parkplatz am Bodensee-Center fernzuhalten. Damit sind Autofahrer gemeint, die das Schwimmbad oder die ZF-Arena besuchen, aber trotzdem am Bodensee-Center parken.

Stadt nimmt Kontakt zu Unternehmen auf

„Darüber hinaus haben wir mit den Unternehmen in der Nachbarschaft Kontakt aufgenommen, ob das Parkhaus für Pendler zur Entlastung der dortigen Stellplatzanlagen genutzt werden kann“, sagt Monika Blank. Dazu fehlen der Stadt noch Rückmeldungen.

Friedrichshafen Parkplatz-Posse in der Werastraße: Warum die Stadt nicht eingreifen kann Das könnte Sie auch interessieren

Parken am Bodensee-Center bleibt kostenfrei

Weil auch das Bodensee-Center keine Fremdparker auf seinen Parkplätzen möchte, habe man in den vergangenen Monaten nach Lösungsmöglichkeiten für das Problem gesucht, erklärt Mark Jarosz vom Management des Bodensee-Centers. Trotzdem gelte: Das Parken auf den etwa 1400 Parkplätzen am Bodensee-Center soll auch in Zukunft kostenfrei sein.

Kaum ein Platz frei: Am Bodensee-Center wird nach wie vor kostenlos geparkt. | Bild: Mona Lippisch

„Natürlich merken wir, dass der Parkplatz an Tagen eines Volleyballspiels völlig ausgelastet ist. Die Gäste der ZF-Arena parken auf unseren kostenlosen Parkplätzen“, sagt Jarosz. Etwas dagegen unternehmen könne das Center-Management derzeit nicht.

Schranken aus Sicht des Bodensee-Centers keine Lösung

Schranken an den Zufahrten zu installieren oder die Benutzung einer Parkscheibe zu verlangen, komme derzeit laut Jarosz nicht infrage. „Für die vielen verschiedenen Betreiber am Bodensee-Center ist eine einheitliche Schranke nicht möglich“, sagt er.

Suche nach optimaler Lösung dauert an

Auch das Parken mit Parkscheibe sei aus Sicht des Center-Managers nicht durchzusetzen. „Wer im Möbelhaus einkauft, braucht unter Umständen drei Stunden. In dieser Zeit kann eine Familie auch zum Schwimmen ins Sportbad gehen“, stellt er das Problem dar. Die Suche nach einer optimalen Lösung für die Parksituation am Bodensee-Center und am benachbarten Sportbad dauert also an.