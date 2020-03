Beim Ostermarkt des Fördervereins der Narrenzunft Kluftern in der Brunnisachhalle sind am Sonntag weniger Besucher als in anderen Jahren gewesen. Dies stellten sowohl die Händler als auch die Veranstalter fest. Vier von insgesamt 72 Händler hatten wegen des Coronavirus kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt.

Besucher freuen sich über überwiegend Selbstgefertigtes

Die Besucher schlenderten dennoch entspannt an den Ständen vorbei und freuten sich über die überwiegend selbst gefertigten Artikel. Von gehäkelten Hühnern über liebevoll bemalte Ostereier, selbst genähte Kinder- und Babykleidung, Holz- und Tiffany-Arbeiten, handgefertigte Türkränze und Schokohasen aus der eigenen Manufaktur bis zu Likören und Marmeladen reichte das Spektrum.

„Wir sind positiv überrascht, dass überhaupt so viele Besucher da sind“, zeigte sich Anneliese Bauknecht aus Fischbach an ihrem Stand mit Holzarbeiten zufrieden. Einen Stundenlohn dürfe man sowieso nicht rechnen, meinte Leopold Perbin aus Friedrichshafen, der kleine Osternestchen in Metalleimerchen arrangiert hat. „Man muss es gern machen, sonst funktioniert es nicht.“

Neben Bekanntem auch Neues zu entdecken

Auch Angela Werner aus Markdorf freute sich vor allem darüber, wenn andere Leute Freude an ihren selbst gehäkelten Puppen, Schals und Jacken bekundeten. Neben vielen bekannten Dingen gab es auf dem Ostermarkt auch Neues zu entdecken. Nicole Nowak aus Memmingen hat Baumwolltücher und -tüten in Bienenwachst, Jojobaöl und Kiefernharz getaucht. „Mit ihnen kann man umweltfreundlich und nachhaltig Schüsseln abdecken, das Vesper einwickeln oder auf dem Markt Gemüse einkaufen.“

Narrenzunft bekocht Besucher und Aussteller

Zum Mittagessen hatte das Team der Narrenzunft Kluftern rund um Susi Kessler wieder für die Aussteller und Besucher gekocht. „Jetzt hoffen wir, dass nicht allzu viel übrig bleibt“, sagte Pius Schlegel vom Organisationsteam mit Blick über Tische und Bänke, an denen im Gegensatz zu anderen Oster- oder Adventsmärkten noch ein Platz zu finden war. „Wir machen jetzt einfach das Beste aus diesem Tag und hoffen, dass wir eben rauskommen“, blieb er optimistisch.