Frau Merz, Sie engagieren sich seit 2001 bei der Bürgerinitiative Pro Kluftern und in der zweiten Legislaturperiode im Ortschaftsrat Kluftern. Was ist Ihre Motivation?

In unserer Demokratie kann man sich auf vielfältige Art einbringen. Das ist nicht überall auf der Welt selbstverständlich. Und dafür braucht es Leute, die sich dafür Zeit nehmen. Meiner Meinung nach kann der Ortschaftsrat und die Verwaltung in Kluftern viel bewegen. Wir bringen Anregungen und Anträge ein und treffen wichtige Entscheidungen für unseren Ort. Beispielsweise die Umsetzung der Außengruppe im Kindergarten Kluftern, Stellenneubesetzungen oder Wohnbebauung und Gestaltung eines Wohngebietes. Ich finde, man braucht erst mal eine Amtsperiode, um zu sehen, wie der Hase läuft. Zudem profitiere ich persönlich davon. Ich genieße die Tätigkeit im Ortschaftsrat, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und Entscheidungen und deren Hintergründe zu verstehen. Durch die Gespräche mit anderen politisch informierten Menschen erweitere ich selbst meinen Horizont.

Zur Person Sigrid Merz wurde 1969 in Wangen im Allgäu geboren und wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bad Saulgau auf. Nach der Schule studierte sie Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Bau an der Fachhochschule Biberach. Heute nennt sie sich selbst betriebswirtschaftliche Allrounderin und lebt mit den zwei Kindern in Kluftern. Sigrid Merz engagiert sich im Ortschaftsrat Kluftern und bei der Bürgerinitiative Pro Kluftern. Zu ihren Hobbys zählt sie ihren Garten, Musik und das Wandern in den Bergen.

Welche sind für Sie die wichtigsten Themen?

Das ist schwierig, alles ist wichtig. Ich habe ein offenes Ohr für die Anliegen der Betriebe. Ganz persönlich liegen mir die Themen Natur und Siedlung und Soziales sehr am Herzen.

Zum Thema Siedlung: 2014/2015 haben Sie das alte Bahnhofsgebäude in Kluftern grundsaniert und umfunktioniert. Wie kam es dazu?

Na ja, ich lebe selbst schon seit 2000 im selbst renovierten Bahnwärterhäuschen. Mir wurde immer bewusster, dass ich als Frau etwas für meine Rente tun muss. Vor allem mit Kindern kann man einfach wenig in die Rentenkasse einzahlen. Und der Bahnhof ist daher meine Rente. Er stand seit 2013 leer. Es war klar, dass eine Grundsanierung nötig ist. Nur wer soll sowas anpacken? Zum Glück war mir das Thema Immobilienkauf nicht fremd. So einen Altbau zu sanieren, ist noch einmal deutlich teurer und riskanter als ein Neubau. Dank der Mieteinnahmen durch ein Fotostudio und drei Ferienwohnungen kommt die Bank wieder zu ihrem Geld. Die Wohnungen habe ich selbst eingerichtet, viel mit alten Möbeln. Ich habe irgendwie schon immer einen Tick für alte Gemäuer und Dinge, wie man sie nutzen und mit Neuem kombinieren kann.

Woher kommt das?

Ich glaube, es ist mir angeboren. In meiner Familie waren wir alle kreativ, haben viel Handarbeit gemacht, gewerkelt oder gemalt. Das hat wahrscheinlich meinen Blick geschult. Heute finde ich viele Dekoartikel und Möbel auf Flohmärkten, bei Haushaltsauflösungen oder bei „Unternehmen Chance“. Ich habe wohl das Talent, aus wenig viel zu machen. Aber es sammelt sich dadurch auch ganz schön viel an.

Beim Bahnhof Kluftern ist es jedoch nicht geblieben.

Nein. Gemeinsam mit Thomas Zerlaut, der mich immer unterstützt und ermutigt hat, habe ich viele Ideen im Gelände nebenan verwirklicht: die „Entdecker-Ferien am Bodensee„. Wir haben in vier Neubauten 17 Eigentums-Ferienappartements geschaffen, um deren Vermietung und Instandhaltung ich mich kümmere. Damit habe ich mich jetzt beruflich auf eigene Füße gestellt.

Klingt nach einem Großprojekt.

Definitiv. Ich hatte ein paar schlaflose Jahre deswegen. Klar hatte ich durch meine vielseitige Berufserfahrung in den Bereichen Marketing, Controlling und Immobilien eine gute Basis. Trotzdem sind wir nicht die geborenen Bauträger, es war viel Neues dabei. Wenn alles gut geht, kann man immer leicht reden. Wir haben beim Bau vieles berücksichtigt, um einen geringen Energieverbrauch zu haben. Überhaupt steht bei dem ganzen Projekt das Thema Nachhaltigkeit für mich ganz weit oben. Wir haben ein gut durchdachtes Müllsystem mit Erklärungen, sodass wir mit sehr wenig Restmüll auskommen. Ganz wichtig war mir auch ein schöner Garten für Mensch und Tier.

Lieber Garten statt vier Appartements mehr?

Klar, eine höhere Verdichtung würde Fläche sparen bei mehr Wohnraum, aber wir wollten den Bereich nicht zu sehr verdichten. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen. Neben der Wandmalerei an den Häusern gehört dazu ein schöner Garten und nicht eine schlichte Außenanlage. Es braucht Platz für Natur, Bäume, Blumen, Insekten, Vögel. Es macht mich traurig, wenn bei Neubauten Pflanzvorgaben nicht eingehalten werden, wenn statt vorgeschriebener Bäume nur Pflasterfläche oder Stellplätze entstehen. Bäume spenden Schatten und neutralisieren CO2 – einfacher geht Klimaschutz eigentlich nicht. Wenn wir Flächen zubauen, sehe ich es als moralische Verpflichtung, der Natur auch Lebensraum zurückzugeben. Ich habe viel Feedback bekommen, dass die Gartengestaltung mit ihren kreativen Elementen zum Wohlfühlen beiträgt. Ich möchte mit dem Garten auch ein Beispiel geben, dass ein blühender Staudengarten nicht viel Arbeit, aber mehr Freude macht als eine pure Rasenfläche. Und das für Mensch und Tier.

Sowohl die Wohnungen im Bahnhof als auch die Neubauten werden ganzjährig vermietet. Wie erreichen Sie das?

Die optimale Nutzung der entstandenen Fläche stand im Vordergrund. Daher startet ab April unsere Feriensaison, jetzt am 29. September war gerade der Wechsel von den Ferienwohnungen zu Studenten-WGs beziehungsweise „Wohnen auf Zeit“ oder „serviced apartments“. 70 Prozent der Wintermieter sind duale Hochschüler, die nur für die Wintermonate in der Gegend sind. Tatsächlich entsteht hier im Winter ein kleiner Campus. Auch im Winter werden die Gemeinschaftsflächen und Bäder der Wohnungen einmal wöchentlich gereinigt. So kann ich meine Reinigungskraft über den Winter beschäftigen. Fünf Arbeitsplätze habe ich hier geschaffen.

Klingt nach jeder Menge Arbeit. Wie sieht Ihre Woche da aus?

Na ja, ich arbeite schon oft sechs Tage die Woche teilweise bis zu 14 Stunden. Auch abends sitze ich noch öfter im Büro. Aber gerade mit Kindern ist es ein großer Vorteil, dass ich von zuhause aus arbeiten kann. Klar denke ich manchmal, ich sollte mehr Zeit für sie haben. Welcher Elternteil lebt ohne diese Schuldgefühle?! Aber ich kann da sein, wenn sie krank sind, kann sie spontan abholen und habe immer ein offenes Ohr für sie. Es haben sich insgesamt viele meiner Träume erfüllt. Ich wollte daheim arbeiten, ohne viel Zeit und Weg zur Arbeit zurücklegen zu müssen, ich wollte selbstständig arbeiten, an vielseitigen Projekten mitwirken, etwas gestalten können, meine Stärken und 1000 Ideen einsetzen. All das lebe ich jetzt. Und es zeigt mir, dass mutige Entscheidungen sich lohnen. Mut, auf sich selbst zu hören und die eigenen Visionen zu verfolgen. Aber auch der Mut, Dinge einfach mal liegen zu lassen. Wenn meine Tochter mit mir Trampolin springen will, bleibt der Staubsauger halt liegen. Mut ist nicht immer der bequeme Weg. Wichtig ist dabei, sich immer wieder selbst zu reflektieren, Grenzen zu erkennen und auch mal die Bremse zu ziehen. Und Humor muss dabei sein, auch die dümmste Situation hat eine Seite, über die man lachen kann. Manchmal muss man sie eben suchen.

Wie finden Sie Zeit für sich selbst?

Ein freizeitgeprägter Mensch bin ich tatsächlich nicht. Aber Zeit für Sport und Bewegung und somit meine Gesundheit und für Freundschaften ist immer drin. Dinge in Gemeinschaft tun, das tut mir gut. Mein Kraftort ist das Große Walsertal, beim Wandern in den Bergen tanke ich auf. Einmal im Jahr stelle ich mich dort unter einen großen Wasserfall. Da spürt man, welch kleines Licht man eigentlich auf dieser Erde ist. Wenn man wieder aufgewärmt ist, kommt die Dankbarkeit für dieses kurze geschenkte Leben. Das hat etwas von schweben. Wenn ich weg bin, fällt das Wasser da immer noch – jahrtausendelang.