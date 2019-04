Friedrichshafen vor 1 Stunde

Organisatoren von Fridays for Future verärgert: "Es geht nicht darum, die Schule zu schwänzen"

Kinder und Jugendliche wollen die Erwachsenen auch in Friedrichshafen für den Klimaschutz gewinnen. Am Freitag fand eine weitere Demonstration statt. Verärgert sind die Jugendlichen darüber, dass sich die Diskussionen oft um das Thema Schulschwänzen drehen, anstatt um das Hauptthema. In Friedrichshafen werde auch in den Ferien demonstriert.