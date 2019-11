Für die Zugabe geben sie noch einmal alles. Wie eine Woge brandet der Schlusschor von Puccinis Turandot in den Saal. In strahlendem forte steht der Chor über jubelndem Orchester, Sopranistin Aleksandra Jovanovich singt hell die Worte der Prinzessin, ehe die Schlussakkorde aufbrausen – ein furioses Ende der Operngala von Philharmonischem Chor Friedrichshafen und Südwestdeutscher Philharmonie Konstanz.

Friedrichshafen Der Philharmonische Chor gibt Operngala mit Chören, Arien und Ouvertüren von Bizet bis Wagner Das könnte Sie auch interessieren

Doch das Publikum hat noch nicht genug. Immer wieder verbeugen sich Solisten und Dirigent Joachim Trost, doch der Beifall wird zum anhaltend rhythmischen Klatschen. „Damit haben wir nicht gerechnet – Herr Trost holt jetzt noch einmal die Noten für Carmen“, sagt Moderator Markus Brock. Womöglich noch beschwingter als beim ersten Mal intoniert das Orchester Chor und Marsch aus Bizets Oper Carmen, gelöst werfen die Sängerinnen „Les voici!“ in den Raum, kraftvoll antworten die Männer. Beim Marsch des Toreros klatscht der ganze Saal.

Uhldingen-Mühlhofen Messa da Requiem in der Birnauer Basilika Das könnte Sie auch interessieren

Dabei hatte der Abend mit einer Enttäuschung begonnen: aufgrund einer gerade überstandenen Krankheit kann Jovanovich die Arien mit den höchsten Tönen nicht singen. Dafür besticht sie in den verbliebenen durch eine junge, reine und mühelos fließende Stimme, Charme und schauspielerisches Talent, wenn sie etwa als Norina in Donizettis Don Pasquale verträumt in ihr Buch starrt, es von sich wirft und voll Mutwillen ihre Verführungskünste testet.

Bariton André Baleiro gibt mit Verve den Figaro aus Rossinis Barbier von Sevilla. | Bild: Corinna Raupach

Auch ihre männlichen Kollegen überzeugen: Bariton André Baleiro verkörpert mit vollem, dunklen Ton und großem Ernst den Zar in Mussorgskys Boris Godunow und mit selbstbewusster Lebensfreude den Figaro in Rossinis Barbier von Sevilla. Herablassendes Lächeln, stolzer Schritt und geschmeidiger Tenor kennzeichnet Arthur Espiritus „La donna e mobile“ aus Verdis Rigoletto, bewegend singt er Rodolfos Arie „Che gelida manina“ aus Puccinis Boheme.

Chor von Orchester unterstützt

Der Chor zeigt etwa in den Polowetzer Tänzen von Borodin oder dem Triumphchor aus Verdis Aida Farbreichtum und Präzision und wird von einem aufmerksamen Orchester unterstützt.