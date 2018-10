Die Open-Air-Konzerte, wie es sie im August erstmals vor dem Graf-Zeppelin-Haus (GZG) gab, bleiben keine einmalige Sache. Und zumindest einer der Künstler, für die die Festivalbühne im kommenden Sommer wieder aufgebaut wird, steht bereits fest: Wie Veranstalter Vaddi Concerts mitteilt, wird dort Michael Patrick Kelly am Samstag, 17. August, auftreten. Der 40-Jährige, der sich als Mitglied der legendären Kelly Family schon als Kind in die Herzen einer riesigen Fangemeinde sang, kommt auf der Tour zu seinem vierten Soloalbum "iD" an den Bodensee.

Michael Patrick Kelly tritt 2019 in Friedrichshafen auf. | Bild: Andreas Arnold (dpa)

Ein zweites Konzert wird es nach Auskunft der Stadtverwaltung bereits am Freitag davor geben. Welcher Künstler oder welche Band spielen wird, stehe noch nicht fest.

Nach der Premiere gab es viel Lob, aber auch Kritik

Vor der Festivalbühne unterhalb des GZH hatten vor etwas mehr als zwei Monaten erstmals bis zu 4000 Besucher Platz. Der Auftritt der Nu-Metal-Band Limp Bizkit war ausverkauft, Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn und Band lockten rund 2000 Gäste auf das sonst beschauliche Fleckchen am Bodenseeufer. Zu einer zunächst offenen Fortsetzung der Open-Air-Konzerte gingen die Meinungen nach dem Premierenwochenende auseinander.

Traumhafte Kulisse für 2000 Besucher. Einige lagen mit ihren Booten an diesem hochsommerlichen Abend auf dem See direkt am GZH. Dort spielte Dieter-Thomas Kuhn mit seiner „Kapelle“ beste Schlagermusik. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Viel Lob gab es von Konzertbesuchern und Künstlern, wie Vaddi-Concers-Geschäftsführer Marc Oswald im Gespräch mit dieser Zeitung schilderte. Dabei punkteten unter anderem die durch das angrenzende GZH vorhandene Infrastruktur und die Atmosphäre am See. Vereinzelt wurde aber auch Kritik laut – insbesondere im Zusammenhang mit dem Konzert am Sonntagabend. Nicht jeder freute sich über Gratis-Musik auf der heimischen Terrasse – mitunter weit vom Konzertgelände entfernt.

Friedrichshafen Nach der Premiere mit insgesamt 6000 Besuchern bleibt die Frage: Haben die Open-Air-Konzerte am Graf-Zeppelin-Haus eine Zukunft? Das könnte Sie auch interessieren

2019 gibt es kein Konzert am Sonntagabend

Die Beeinträchtigungen für die Anwohner sollen so gering wie möglich sein, heißt es aus dem Rathaus mit Blick auf die Konzerte 2019. Dabei sollen Vorkehrungen helfen, wie es sie bereits bei der Premiere getroffen worden waren: Musikende ist um 22 Uhr, die GZH-Tiefgarage wird für Konzertgäste freigehalten und das angrenzende Wohngebiet gesperrt, um den Parksuchverkehr zu begrenzen. Verbessert werden sollen unter anderem die Auf-und Abbauzeiten. "Außerdem hat sich das Graf-Zeppelin-Haus bewusst für Freitag und Samstag als Festivaltage entschieden, sodass am Sonntag – anders als im Jahr 2018 – kein Konzert stattfinden wird", heißt es weiter. „Unser klar definiertes Ziel ist es, den Konzertbesuchern und Künstlern ein guter Gastgeber zu sein – auf der anderen Seite möchten wir die Organisation des Open-Airs weiter verbessern“, sagt GZH-Leiter Matthias Klingler.

Platz für bis zu 4000 Besucher zwischen GZH und See

Je Konzert werden laut Stadt 4000 Karten in den Vorverkauf gehen. Karten für Michael Patrick Kelly gibt es ab dem kommenden Wochenende im Internet unter www.suedkurier.de/tickets sowie ab Montag bei der Vorverkaufsstelle des GZH.

Friedrichshafen Open-Air-Event am Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen: 4000 Gäste sollen Dieter Thomas Kuhn und Limp Bizkit direkt am Bodensee erleben Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein