von Lena Reiner

Oliver Straub aus Friedrichshafen möchte mit einer App und Webseite Menschen mit Behinderung ein selbstständigeres Leben ermöglichen und andere vielleicht zum Traumjob verhelfen. Seine Assistenz-Job-App soll dafür sorgen, dass die Menschen, die mit Assistenz ein selbstbestimmtes Leben führen möchten, dies auch tun können. „Zurzeit gibt es nur regionale Assistenzjobvermittlungen“, erläutert der 37-Jährige, der seit einem Badeunfall selbst querschnittsgelähmt ist. Er habe bereits eine bundesweite Facebookgruppe zum Thema gegründet. Dort seien mehr als 5000 Mitglieder aktiv und auf der Suche: „Der Bedarf ist da.“

Assistenz ermöglicht selbstbestimmten Alltag

Assistenz bedeutet, dass ein Mensch – der oft kein professioneller Pfleger sein muss – einen Menschen mit Assistenzbedarf so begleitet, dass dieser seinen Alltag selbstbestimmt und unabhängig verbringen kann. Dabei fallen vielfältige Aufgaben an, was den Beruf auch attraktiv für Quereinsteiger macht: „Die klassische Pflege macht nur einen ganz kleinen Teil davon aus.“ Deshalb klärt Straub auf seiner Webseite auch über das Berufsbild auf.

Frickingen In der Debatte um Bluttests auf Down-Syndrom: Ein 30-Jähriger mit Down-Syndrom zeigt, wie Leben geht Das könnte Sie auch interessieren

„Das Zwischenmenschliche ist am allerwichtigsten“

Wie sein persönlicher idealer Assistent aussehen müsse? „Das Zwischenmenschliche ist am allerwichtigsten.“ Und es wäre toll, wenn seine Assistenten sich etwas mit Fotografie auskennen würden, denn dieses Hobby verfolgt er seit einem Jahr intensiver: „Davor habe ich nur mit dem Handy fotografiert.“

Alternative zu Heim oder Leben bei den Eltern

Die Möglichkeit, mit Assistenz ein eigenständiges Leben zu führen, werde viel zu wenig publik gemacht. „Als ich mit 20 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, da dachte ich, dass ich nur zwei Möglichkeiten hätte“, erinnert er sich: wieder bei seinen Eltern einzuziehen oder in einer Einrichtung zu leben.

Konstanz Wie ein gelähmter Mann verzweifelt Pflegekräfte sucht Das könnte Sie auch interessieren

„Wichtig, direkt im Krankenhaus zu informieren“

Nachdem er eine Weile bei seinen Eltern gelebt habe, sei er auf die dritte Option aufmerksam gemacht worden: „Es wäre wichtig, dass darüber direkt im Krankenhaus informiert wird.“ 2009 konnte er so wieder von Zuhause ausziehen und ein selbstständiges Leben führen. Daher will er zumindest online mit seinem geplanten Angebot einen Beitrag zu mehr Aufklärung leisten.

Crowdfundingaktion läuft bis 11. Oktober

Für die Umsetzung von App und Webseite sammelt er derzeit Geld über die Crowdfundingplattform Startnext: www.startnext.com/die-assistenzapp. Bis 11. Oktober kann sein Projekt noch unterstützt werden. Das Geld erhält er nur, wenn die volle Summe von 12 000 Euro tatsächlich erreicht wird, die für dessen Realisierung notwendig ist.