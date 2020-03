Unzählige Male versuchte Susanne Bogoslaw am Montagvormittag ab 7.30 Uhr, die Praxis ihres Hausarztes zu erreichen – ohne Erfolg. „Entweder es klingelte durch oder ich wurde weggedrückt“, berichtet die Häflerin. Sie hat seit drei Tagen Husten und Fieber, braucht eine Krankmeldung und fühlt sich zusätzlich wegen der Corona-Epidemie mehr als unwohl.

Im Landratsamt habe sie nach vielen Versuchen endlich jemanden an die Strippe bekommen. „Ich wurde gefragt, ob ich im Risikogebiet war oder mit jemandem Kontakt hatte, der dort war“, berichtet die Mittfünfzigern. Dann erhielt sie zur die Auskunft, so Susanne Bogoslaw, sie möchte doch bitte weiter versuchen, ihren Hausarzt zu erreichen. Der entscheide, wie es weiter geht. „Das würde ich ja gern. Aber ans Telefon geht keiner, und direkt in seine Praxis darf ich ja nicht“, sagt sie.

Auch Ärzte fürchten Quarantäne

Auch die Tür zur Praxis von Dr. Vesile Schneider ist – im Gegensatz zu „normalen“ Zeiten – zu. Der Patient muss also klingeln. „Guten Tag, haben Sie einen Termin? Waren Sie in den letzten zwei Wochen im Ausland“, fragt die Arzthelferin drinnen. Nur wer „ja“ und „nein“ sagt, darf eintreten. Diese Kontrolle und andere Sicherheitsmaßnahmen müssen sein, sagt die Internistin, die ihre Hausarzt-Praxis im Ärztehaus an der Ehlerstraße hat.

Nicht nur im Interesse der Patienten. „Spaziert hier ein Patient herein, der sich mit dem Virus infiziert haben könnte, dann ist die Praxis zu. Wer versorgt dann meine Patienten, die schon richtig krank sind, wenn ich in Quarantäne muss?“, fragt die Ärztin. Sie kenne einige Kollegen, die nach dem Skiurlaub in Italien jetzt Zwangsurlaub haben.

Ärzte nur am Telefonieren

Also versucht die Hausärztin – wie alle ihre Kollegen -, den Aufenthalt von Patienten in der Praxis auf das Nötigste zu beschränken und extrem kurz zu halten. „Ich bin derzeit nur am telefonieren, bei uns kommt jeder durch“, berichtet Vesile Schneider. Jetzt stehen nur noch fünf Stühle im Warteraum, Getränke und Zeitungen gibt‘s im Moment keine. Krankmeldungen und Rezepte werden bei Bedarf verschickt, „da sind wir im Moment sehr flexibel“, sagt sie. Patienten müssen sich auf jeden Fall telefonisch anmelden, bevor sie in die Praxis kommen. Aber man versuche, es ihnen so leicht wie möglich zu machen.

Für Dr. Germar Büngener, Vorsitzender der Ärzteschaft im Bodenseekreis, ist die derzeitige Situation eine völlig neue. „Ich kann nur dazu aufrufen, besonnen vorzugehen", sagt der ebenfalls in Friedrichshafen als Hausarzt tätige Mediziner. Die aktuelle Lage tauge weder zur Verharmlosung noch zur Dramatisierung. Er verurteile die Panikmache, könne andererseits aber Kollegen nicht verstehen, die den Coronavirus immer noch nicht Ernst nähmen. Im Bodenseekreis sind nach Angaben der Landesärztekammer rund 1200 Ärztinnen und Ärzte tätig.

Und bei Corona-Verdacht? „Dann frage ich telefonisch die Risikokriterien ab“, erklärt die Ärztin. Der Test auf Coronaviren wird nur bei Patienten mit Krankheitssymptomen gemacht, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Treffe das zu, faxe sie einen Laborzettel ans Gesundheitsamt. Denn den Abstrich mache sie nicht selbst. Das wird im Corona-Testzentrum in Oberteuringen erledigt, organisiert vom Kreisgesundheitsamt. Das rufe die Patienten an und vereinbare einen Termin für den Abstrich.

„Es gibt nicht mal mehr Abstrichröhrchen. Um solche Sachen wird inzwischen gefeilscht wie auf dem Schwarzmarkt.“ Dr. Vesile Schneider

Ein echtes Problem sei der Materialmangel. „Wir hatten noch nie Beschaffungsprobleme“, erklärt die Ärztin diese Sondersituation. Sonst reiche eine Email an Händler für Praxisbedarf, und die Sachen seien zwei Tage später da. Die Situation jetzt habe sie noch nie erlebt. „Es gibt nicht mal mehr Abstrichröhrchen“, sagt sie. „Um solche Sachen wird inzwischen gefeilscht wie auf dem Schwarzmarkt.“

Arbeiten ohne Schutzausrüstung

Weder die Ärztin noch ihr Praxispersonal hat eine Maske auf oder Schutzkleidung an. „Ich habe noch ein paar Masken und Kittel, aber das reicht keine drei Tage, wenn wir in voller Schutzausrüstung arbeiten sollen“, erklärt sie. Und Nachschub gebe es derzeit nicht. Wie krass die Situation derzeit ist, verdeutlicht Vesile Schneider an einer Email der Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Ein Vorstandsmitglied teilte den Ärzten am vergangenen Donnerstag mit, dass den Apotheken Grundstoffe für Desinfektionsmittel zum Selber-Mixen zur Verfügung gestellt würden. „Mein Apotheker wusste von nichts und hat auch nichts bekommen“, erklärt die Ärztin.

Wenn dann die Arzthelferin fehlt

Am allerschlimmsten ist für die niedergelassene Ärztin nun allerdings, dass Schulen und Kitas geschlossen sind. „80 Prozent des Personals im medizinischen Bereich sind doch Frauen, davon viele, die in Teilzeit arbeiten“, sagt sie. Von deren Ehemännern bleibe keine Zuhause, wenn er Vollzeit in der Industrie arbeitet.

Die Folge: „Mir fehlt seit Montag die erfahrenste Arzthelferin“, klagt Vesile Schneider – ausgerechnet jetzt. Wie wenige Eltern die Kriterien für die Notfallbetreuung erfüllen, habe ihre Tochter am Montag als Schülerin des Montfortgymnasiums in Tettnang erlebt. „Sie war die einzige, die von vier Lehrern sechs Stunden Exklusivunterricht erhielt“, berichtet sie.

Und Patienten ohne Coronavirus?

Diese „Panik im Land“ zieht ihrer Meinung nach noch ganz andere Probleme nach sich. Eine ihrer Patientinnen vermutlich mit schwerer Lungenentzündung ohne Coronavirus hätte Freitag zum Röntgen gehen sollen, bekam aber erst einen Termin am Montag. „Der wurde ihr wegen Überlastung abgesagt“, berichtet sie, was medizinisch kaum noch zu vertreten sei. Und: Ein Patient mit einer Verengung an der Halsschlagader sollte in dieser Woche bereits nach anderthalb Wochen Wartezeit operiert werden. Jetzt wurde die geplante OP abgesagt, weil das Krankenhaus seit Montag eben solche Eingriffe nicht mehr vornehme. „Der Mann ist vom Schlaganfall bedroht, da kann man nicht mehr wochenlang warten“, sagt sie und hofft, dass solche schwer kranken Patienten ohne Virus nicht allzu viele Nachteile erleiden.

Jetzt kein Test mehr möglich?

Übrigens: Am Montagnachmittag hatte Susanne Bogoslaw gleich beim ersten Anruf in der Praxis ihres früheren Hausarztes Glück und kam durch. „Ich warte nun nur noch auf den Termin vom Gesundheitsamt für einen Abstrich“, teilte sie danach mit.

Ob sie nun allerdings noch auf den Coronavirus getestet wird, dürfte fraglich sein. Am Dienstagnachmittag teilte das Landratsamt mit, dass nur noch Personen in Oberteuringen einen Termin bekommen, die erhebliche Symptome zeigen, über 65 Jahre alt oder schwere (chronische) Vorerkrankungen haben oder im medizinischen oder pflegerischen Kernbereich beruflich tätig sind. Von Praxen gemeldete Personen, die die neuen Kriterien nicht erfüllen, erhalten deshalb auch keinen Testtermin mehr.