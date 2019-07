Friedrichshafen vor 41 Minuten

Notruf: Mann mit Pistole in der Hand ruft Polizei auf den Plan

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es bereits gestern Morgen gegen 8.30 Uhr in der Riedleparkstraße mitten in der Stadt. Ein 31-jähriger Mann hatte der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass er sich selbst verletzen will. Die Beamten trafen den Mann auf einem Stein sitzend an – mit einer Schreckschusswaffe in der Hand.